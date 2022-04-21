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Ростех

Ростех показал возможности «умной» акустической мишени для подготовки военнослужащих

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Источник изображения: Фото: ЦНИИточмаш

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Госкорпорации Ростех показал возможности «умной» акустической мишени «Индикатор». Мишень предназначена для определения кучности и точности стрельбы новых образцов стрелкового вооружения, а также для испытаний снайперских комплексов.

«Умная» мишень состоит из корпуса с акустическими датчиками и компьютера. Работа комплекса основана на принципе акустической локации. Датчики улавливают ударную волну, образованную пулей при пролете через контур мишени, а компьютер определяет точное место попадания.

«Интеллектуальная стрелковая мишень позволяет быстро и с высокой достоверностью определить точность и кучность стрельбы. Технология исключает срабатывание мишени от рикошетных пуль или комьев земли и влияние субъективного фактора на результаты испытаний за счет его полного исключения из процесса сбора и обработки получаемых результатов. Разработка уже активно используется рядом российских оружейных производителей. Характеристики комплекса по уровню сопоставимы с современными аналогами из Швейцарии и Великобритании», – прокомментировал индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Мишень изготавливается в двух модификациях «Индикатор-1» и «Индикатор-2». Они отличаются формой корпуса акустической мишени и расположением на корпусе акустических датчиков.

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Великобритания
Швейцария
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Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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