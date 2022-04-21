Кабмин намерен увеличить ежегодный приток кадров в радиоэлектронику

О планах федерального правительства к 2030-му увеличить приток кадров в радиоэлектронику с 1 до 9 тыс. человек и полностью обеспечить отечественные предприятия специалистами сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий национальный проект. По данным СМИ, намерения кабмина найдут отражение в обновленной национальной стратегии развития отрасли, которую разрабатывают вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко.

Чтобы добиться желаемых показателей, из бюджета потребуется 312 млрд ₽. На эти деньги на базе вузов планируется создавать «молодежные лаборатории». Также среди мер называются увеличение целевого набора на профильные специальности и выделение грантов на студенческие проекты.

Между тем, по замечанию «Коммерсанта», сами студенты сейчас слабо заинтересованы в работе на отечественных предприятиях. Из 20 тыс. профильных специалистов, выпускаемых вузами ежегодно, в профессии остаются лишь 5%. Всего в отрасли трудятся около 300 тыс. человек, половина из которых возрастом 45-50 лет. На 20-29-летние кадры приходится лишь 2%.

Неделей ранее iot.ru рассказывал, почему женщины-айтишники выбрали эту сферу. По данным «Лаборатории Касперского», почти половину участниц опроса привлекли престижность и перспективность работы.

Татьяна Даченкова