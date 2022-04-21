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ТАСС

Что известно о первом испытательном пуске тяжелой ракеты "Сармат"

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Сармат
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские военные в среду провели первый испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". Как сообщили в Минобороны, она обладает самой большой в мире дальностью и может нести в том числе гиперзвуковые боевые блоки.

Президент России Владимир Путин, поздравляя военных с успешными испытаниями "Сармата", подчеркнул, что "аналогов ему в мире нет и еще долго не будет". Это оружие, по его словам, "надежно обеспечит безопасность России" и "заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать" ей.

ТАСС собрал основное, что известно о запуске.


Первый пуск

  • Пуск был проведен в 15:12 мск из шахтной установки на космодроме Плесецк в Архангельской области, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура в Камчатском крае, сообщили в Минобороны.
  • Задачи пуска "выполнены в полном объеме", а расчетные характеристики ракеты "подтверждены <...> на всех этапах ее полета", добавили в ведомстве. В министерстве также подчеркнули, что летные испытания позволили оценить правильность решений, заложенных в "Сармате".
  • Путин в поздравлении военным назвал пуск "большим, знаменательным событием в развитии перспективных систем вооружений российской армии".
  • По данным источников ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, пуск "Сармата" неоднократно переносился. В декабре один из собеседников агентства говорил, что испытания состоятся в первом квартале 2022 года.


    Что известно о "Сармате"

  • РС-28 "Сармат" разработан в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, который специализируется на разработке межконтинентальных баллистических ракет морского базирования.
  • Это жидкостная ракета тяжелого класса, которая способна, по оценкам экспертов, доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. В военном ведомстве отметили, что она обладает самой большой в мире дальностью.
  • Как отметил Путин, новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны.
  • В Минобороны также подчеркнули, что характеристики ракеты позволяют принципиально расширить "диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки".
  • При создании "Сармата" использовались "только отечественные узлы, компоненты, детали", сообщил Путин. Предшественника комплекса - "Воеводу" - разработали в КБ "Южное", расположенном в Днепре (бывшем Днепропетровске) на Украине.


    Продолжение испытаний

  • Проведенный пуск - первый в программе государственных испытаний, напомнили в Минобороны.
  • После ее завершения ракета заменит в РВСН комплекс Р-36М2 "Воевода", принятый на вооружение в 1988 году.
  • Первым новейшие ракеты получит один из полков Ужурского ракетного соединения, которое дислоцируется в Красноярском крае.
  • Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев сообщал, что первый полк, вооруженный "Сарматом", заступит на боевое дежурство в конце 2022 года.

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    • В новости упоминаются
    Страны
    Россия
    Украина
    Продукция
    РС-20Б
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