Что известно о первом испытательном пуске тяжелой ракеты "Сармат"

Российские военные в среду провели первый испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". Как сообщили в Минобороны, она обладает самой большой в мире дальностью и может нести в том числе гиперзвуковые боевые блоки.

Президент России Владимир Путин, поздравляя военных с успешными испытаниями "Сармата", подчеркнул, что "аналогов ему в мире нет и еще долго не будет". Это оружие, по его словам, "надежно обеспечит безопасность России" и "заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать" ей.

ТАСС собрал основное, что известно о запуске.

Первый пуск

Пуск был проведен в 15:12 мск из шахтной установки на космодроме Плесецк в Архангельской области, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура в Камчатском крае, сообщили в Минобороны.

Задачи пуска "выполнены в полном объеме", а расчетные характеристики ракеты "подтверждены <...> на всех этапах ее полета", добавили в ведомстве. В министерстве также подчеркнули, что летные испытания позволили оценить правильность решений, заложенных в "Сармате".

Путин в поздравлении военным назвал пуск "большим, знаменательным событием в развитии перспективных систем вооружений российской армии".

По данным источников ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, пуск "Сармата" неоднократно переносился. В декабре один из собеседников агентства говорил, что испытания состоятся в первом квартале 2022 года.

Что известно о "Сармате"

РС-28 "Сармат" разработан в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, который специализируется на разработке межконтинентальных баллистических ракет морского базирования.

Это жидкостная ракета тяжелого класса, которая способна, по оценкам экспертов, доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. В военном ведомстве отметили, что она обладает самой большой в мире дальностью.

Как отметил Путин, новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны.

В Минобороны также подчеркнули, что характеристики ракеты позволяют принципиально расширить "диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки".

При создании "Сармата" использовались "только отечественные узлы, компоненты, детали", сообщил Путин. Предшественника комплекса - "Воеводу" - разработали в КБ "Южное", расположенном в Днепре (бывшем Днепропетровске) на Украине.

Продолжение испытаний

Проведенный пуск - первый в программе государственных испытаний, напомнили в Минобороны.

После ее завершения ракета заменит в РВСН комплекс Р-36М2 "Воевода", принятый на вооружение в 1988 году.

Первым новейшие ракеты получит один из полков Ужурского ракетного соединения, которое дислоцируется в Красноярском крае.

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев сообщал, что первый полк, вооруженный "Сарматом", заступит на боевое дежурство в конце 2022 года.