Рогозин назвал первые летные испытания ракеты "Сармат" подарком НАТО

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал подарком НАТО испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Ранее Минобороны РФ сообщило о проведении днем 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.

"А мы сегодня - в этот памятный день сделали подарок НАТО и всем спонсорам укронацизма! Слава России!" - написал Рогозин в своем Telegram-канале. Под записью он прикрепил видео пуска "Сармата". В "Роскосмосе", в свою очередь, поздравили Минобороны с успешным пуском и напомнили, что Рогозин регулярно посещал "Красмаш" для контроля производства новой ракеты.

"Сармат" разработан Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше", оба предприятия входят в периметр "Роскосмоса". После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".

У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам - она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.