В Минобороны рассказали о боевом оснащении "Сармата"

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. У "Сармата" относительно предшественниц радикально расширен диапазон боевого оснащения как по числу блоков, так и по типам, включая гиперзвук, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты принципиально расширился диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки", - сказали в Минобороны.

Там также отметили, что "новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета". Кроме того, подчеркивают в Минобороны, "ракета "Сармат" обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны".

По словам министерства, на сегодняшний день "Сармат" - самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны.

Перспективный ракетный комплекс "Сармат" заменит МБР "Воевода". "Сармат" - изделие исключительно российской кооперации промышленности.