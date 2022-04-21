В Минобороны РФ отчитались о запуске баллистической ракеты "Сармат"

Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области.

МОСКВА, 20 апреля/ Радио Sputnik. На космодроме "Плесецк" из шахтной установки в рамках госиспытаний провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", заявили в Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что на всех этапах полета "Сармата" были подтверждены все расчетные характеристики.

Кадры успешного пуска опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке.

Летные испытания перспективной ракеты тяжелого класса с разделяющейся головной частью позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных в процессе разработки комплекса "Сармат", отметили в министерстве.

"После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс", – добавили в ведомстве.

У ракеты расширили диапазон боевого оснащения как по количеству блоков, так и по типам, включая гиперзвук.

В Минобороны также отметили, что это оружие "способно поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета".

Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, ракета "Сармат" обладает "уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны".

Успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты в эфире радио Sputnik оценил военный эксперт Юрий Кнутов:

"Сармат" – самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь российских вооруженных сил, заключили в российском Минобороны.

Ожидается, что "Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО – "Сатана", РС-20В).

Опытно-конструкторские работы по новому проекту начались в 2011 году. Ракета сможет атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.

Ранее радио Sputnik сообщило, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл подробности участия президента Владимира Путина в запуске ракеты-носителя с "Восточного".