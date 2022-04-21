Путин поздравил военных с успешным испытанием ракеты "Сармат"

Президент Владимир Путин поздравил военных с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Это уникальное оружие заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России, сказал он.

"Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии", - подчеркнул Владимир Путин.

"Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет", - отметил он.

"Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - отметил президент. Он также подчеркнул, что при создании "Сармата" использованы только отечественные узлы, компоненты и детали, это будет упрощать серийный выпуск.

Кира Латухина