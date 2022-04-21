Британский генерал признал: НАТО к войне с Россией не готова

"Нам должно быть стыдно": британский генерал предупредил о неготовности НАТО к войне с Россией

Британского генерала Ричарда Бэрронса спросили, какие сценарии развития спецоперации на Украине могут заставить НАТО вступить в конфликт с Россией, пишет Daily Express. Отвечая на этот вопрос, он признал неприятную для Запада правду.

Эмма Крэбтри (Emma Crabtree)

Генерал сэр Ричард Бэрронс (Richard Barrons) выступил с предупреждением во время слушаний в парламентском комитете Великобритании по вопросам обороны. Во вторник бывшего главу объединенного командования Вооруженными силами попросили объяснить, в какой момент у НАТО не останется иного выхода, кроме как сражаться с Россией.

Члены альянса с самого начала конфликта помогали Украине, предоставляя вооружение, финансы и другое важное снабжение, однако приложили совместные усилия к тому, чтобы избежать прямого участия в происходящем.

НАТО была создана после Второй мировой войны, и все 30 её участников договорились обеспечить совместную защиту в случае нападения страны, которая в альянс не входит.

Альянс был создан с упором на оборону, и в конфликте на Украине, которая не является членом организации, НАТО не может напрямую её защищать, не провоцируя при этом эскалации.

Генерал Бэрронс заявил, что организации придется "принимать решение", если российские силы начнут добиваться больших успехов или если под угрозой окажется большая часть Украины.

"И это решение было бы проще, если бы у нас была какая-то подготовка, чтобы действовать в тех обстоятельствах с необходимой скоростью, а у нас её нет", – сказал он.

Генерала спросили, какие ещё сценарии в отношении конфликта на Украине приведут к вмешательству НАТО.

"Второй случай: если события на Украине заставят президента Путина распространить действия на другие части НАТО. В этом случае вопрос будет намного проще, потому что мы будем иметь дело с нарушением статьи 5 [пакт о взаимной обороне НАТО]", – сказал он.

"Отвечая на этот вопрос, я больше всего обеспокоен тем, что основная причина, почему мы так стараемся избежать войны между НАТО и Россией, заключается в неготовности НАТО, – сказал он. – Нам должно быть стыдно".

Швеция и Финляндия выразили заинтересованность в присоединении к НАТО, несмотря на предупреждения Путина об опасности эскалации в случае их членства

Президент Путин назвал альянс "инструментом, заточенным на конфронтацию" и отметил, что членство Швеции и Финляндии "не способствует стабильности на европейском континенте".

Во время летнего саммита НАТО генерал говорил, что приоритетом должно быть "восстановление баланса сил с Россией" в отношении военного потенциала, чтобы Москва "не думала больше, что она может диктовать условия в спорных вопросах с НАТО".