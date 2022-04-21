Войти
ИноСМИ

Британский генерал признал: НАТО к войне с Россией не готова

225
1
0
Совет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

"Нам должно быть стыдно": британский генерал предупредил о неготовности НАТО к войне с Россией

Британского генерала Ричарда Бэрронса спросили, какие сценарии развития спецоперации на Украине могут заставить НАТО вступить в конфликт с Россией, пишет Daily Express. Отвечая на этот вопрос, он признал неприятную для Запада правду.

Эмма Крэбтри (Emma Crabtree)

Генерал сэр Ричард Бэрронс (Richard Barrons) выступил с предупреждением во время слушаний в парламентском комитете Великобритании по вопросам обороны. Во вторник бывшего главу объединенного командования Вооруженными силами попросили объяснить, в какой момент у НАТО не останется иного выхода, кроме как сражаться с Россией.

Члены альянса с самого начала конфликта помогали Украине, предоставляя вооружение, финансы и другое важное снабжение, однако приложили совместные усилия к тому, чтобы избежать прямого участия в происходящем.

НАТО была создана после Второй мировой войны, и все 30 её участников договорились обеспечить совместную защиту в случае нападения страны, которая в альянс не входит.

Альянс был создан с упором на оборону, и в конфликте на Украине, которая не является членом организации, НАТО не может напрямую её защищать, не провоцируя при этом эскалации.

Генерал Бэрронс заявил, что организации придется "принимать решение", если российские силы начнут добиваться больших успехов или если под угрозой окажется большая часть Украины.

"И это решение было бы проще, если бы у нас была какая-то подготовка, чтобы действовать в тех обстоятельствах с необходимой скоростью, а у нас её нет", – сказал он.

Генерала спросили, какие ещё сценарии в отношении конфликта на Украине приведут к вмешательству НАТО.

"Второй случай: если события на Украине заставят президента Путина распространить действия на другие части НАТО. В этом случае вопрос будет намного проще, потому что мы будем иметь дело с нарушением статьи 5 [пакт о взаимной обороне НАТО]", – сказал он.

"Отвечая на этот вопрос, я больше всего обеспокоен тем, что основная причина, почему мы так стараемся избежать войны между НАТО и Россией, заключается в неготовности НАТО, – сказал он. – Нам должно быть стыдно".

Швеция и Финляндия выразили заинтересованность в присоединении к НАТО, несмотря на предупреждения Путина об опасности эскалации в случае их членства

Президент Путин назвал альянс "инструментом, заточенным на конфронтацию" и отметил, что членство Швеции и Финляндии "не способствует стабильности на европейском континенте".

Во время летнего саммита НАТО генерал говорил, что приоритетом должно быть "восстановление баланса сил с Россией" в отношении военного потенциала, чтобы Москва "не думала больше, что она может диктовать условия в спорных вопросах с НАТО".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
31.01.2022
Британцы: Путин недооценил готовность Запада драться
11.05.2021
Страх перед Россией ввергает Эстонию в большие расходы
19.04.2021
Defence 24 (Польша): кто заинтересован в ослаблении позиции Польши?
03.12.2019
Чжунго цзюнван (Китай): военное сдерживание США России набирает обороты
25.06.2019
The American Interest (США): когда твой сосед Россия — личное отношение с близкого расстояния
02.02.2017
Если Финляндия окажется втянутой в войну, нападение будет полно сюрпризов, считает командующий силами обороны Финляндии Ярмо Линдберг (Helsingin Sanomat, Финляндия)
11.07.2016
"При атаке на Прибалтику Швеция окажется втянута в конфликт" (Dagens Nyheter, Швеция)
1 комментарий
№1
21.04.2022 03:00
Цитата
"Второй случай: если события на Украине заставят президента Путина распространить действия на другие части НАТО. В этом случае вопрос будет намного проще, потому что мы будем иметь дело с нарушением статьи 5 [пакт о взаимной обороне НАТО]", – сказал он.
Цитата
Статья 5
Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.

О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm

Не, даже в этом случае не станут лезть в войну, а тем более сейчас, когда весь Запад всё глубже и глубже влезает в кризис, денег и без войны ни на что нет, уровень жизни граждан падает и падает, а с ним и рейтинг действующих политиков из правящих партий. А тут ещё и общая очень низкая боеготовность армий, недостаток танков, артиллерии, РСЗО, особенно с учётом боеготового состояния. Да и не привыкли воевать с приличными противниками - ведь только с папуасами воевали до сих пор, а все, кроме США ещё и лишь в подчинении у США, самостоятельно никто и вовсе не воевал, Британия в последний раз на Фолклендских островах.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 03:58
  • 1
Точную стрельбу БМП-3 по огневым точкам "Азовстали" показали на видео
  • 21.04 03:38
  • 1
Сделано в России: топ-10 от «Росэлектроники»
  • 21.04 03:00
  • 1
Британский генерал признал: НАТО к войне с Россией не готова
  • 21.04 02:24
  • 3
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 21.04 02:12
  • 3
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 21.04 02:04
  • 2
Google открыл свободный доступ к спутниковым снимкам высокого разрешения российских военных объектов
  • 21.04 01:57
  • 50
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.04 01:19
  • 23832
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 00:19
  • 23
Турция загнала Запад в угол. Ему придется подчиниться ей
  • 20.04 22:49
  • 3
Военный эксперт Сивков назвал "Посейдон" и "Сармат" мегаоружием для уничтожения США и НАТО
  • 20.04 17:05
  • 21
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 20.04 14:56
  • 1
Профессия «аэроинженер»: магистратура со стипендией от МФТИ
  • 20.04 13:50
  • 2
Экс-пилот назвал альтернативу иностранным самолетам в России
  • 20.04 12:52
  • 1
Нигерии разрешили купить вертолёты AH-1Z Viper
  • 20.04 11:06
  • 1
Посол Украины признался в причастности к торговле оружием