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Российская газета

Пуск МБР "Сармат" стал первым в программе государственных испытаний

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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" является первым в программе государственных испытаний. Об этом сообщили в Минобороны РФ.


Там отметили, что летные испытания позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, которые были заложены при создании ракетного комплекса "Сармат". После завершения программы испытаний этой перспективной ракеты тяжелого класса с разделяющейся головной частью комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН.

В военном ведомстве рассказали, что, уже ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Они проходят в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. Перспективный ракетный комплекс "Сармат" заменит "Воеводу".

В Минобороны уточнили, что "Сармат" является изделием исключительно российской кооперации промышленности. "Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты, расширился диапазон её боевого оснащения. Это произошло как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки", - подчеркнули в военном ведомстве.

"Сармат" способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Ракета имеет уникальные характеристики, которые позволяют ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО.

МБР "Сармат" является самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Эта ракета значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России, подчеркнули в Минобороны.


Александр Степанов

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