Украина не получит современные немецкие танки

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Современные немецкие танки на Украину не попадут, несмотря на просьбы и призывы украинских властей во главе с Зеленским осуществить поставку немецкой бронетехники. В Берлине рассматривается другой вариант, более устраивающий немцев.

Германские власти не против поставок бронетехники, включая танки, на Украину, но современные немецкие машины передавать украинской армии не намерены. Прагматичные немцы заявляют, что техника сложная, украинским военным не знакомая, поэтому требуется длительное обучение, на которое времени нет. Но есть другой вариант, когда Украина получает бронетехнику советского образца, включая танки, из наличия вооруженных сил стран Восточной Европы, а немцы им это компенсируют поставками своих танков.

В общем немцы предлагают странам Восточной Европы поменять свои старые советские танки на более современные немецкие. Как говорится: "баш на баш", вы Киеву свое старье с баз хранения, мы вам - танки стандарта НАТО. Вот такая схема. Правда пока это только один из рассматриваемых вариантов, окончательного решения не принято. В пользу этого варианта говорит тот факт, что советскую технику украинские танкисты знают прекрасно, поэтому переобучение не требуется.

Также немцы готовы обеспечить Украину боеприпасами для самоходной артиллерийской системы PzH 2000, которую ВСУ поставят Нидерланды. Кроме того, обучение применению этих систем тоже будет проводить Германия на своей или польской территории.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц призвал США и Европу не допустить победы российской армии на Украине. В то же время он признал, что Германия исчерпала возможности поставок оружия Украине из запасов Бундесвера. В то же время Берлин не против, если Киев будет напрямую закупать вооружения у немецких оборонных концернов.