Пентагон обсуждает возможность создания «интернета боевых действий»

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В современных условиях важнейшее значение приобретает максимально упрощенное и объединенное управление деятельностью всех военных служб. Именно поэтому сейчас в США активно обсуждаются перспективы реализации программы Joint All-Domain Command and Control (JADC2), то есть совместной концепции командования и управления всеми доменами.

Во время выступления в Американском институте предпринимательства главный технический директор Northrop Grumman Скотт Стэпп поднял очень интересный вопрос. Он отметил, что в настоящее время военные службы и разведывательные структуры испытывают проблемы с координацией действий непосредственно сражающихся солдат и офицеров.

Так, генерал-майор морской пехоты Джеймс Адамс, который служит в Объединенном комитете начальников штабов, подчеркнул, что в настоящее время США не располагают доктриной, способной выстроить «глобальную защиту» от противника. В этой связи повышается значимость систем передачи нужных данных от центра управления конкретному стрелку, военнослужащему, который непосредственно принимает решение стрелять или не стрелять из конкретного оружия.

Американские военные понимают, что подобный уровень управления и контроля представляет собой нечто большее, чем просто аппаратное обеспечение. «Это люди, технологии, процесс и политика», - подчеркнул генерал Адамс.

Для того, чтобы реализовать запланированные цели, необходимо переориентировать мышление с платформы на данные. Скотт Стэпп отметил, что до 2027 года не будет реализовываться никаких новых программ, и это очень плохо с точки зрения развития технологий. Стив Уокер, главный технический директор Lockheed Martin, отметил, что есть возможности для новаций в таких направлениях как беспилотные системы. Работа с ними позволит находить новые решения, которые затем могут быть распространены на все домены.

В то же время, помимо финансирования проектов, есть и еще одна проблема. Она связана с нехваткой высококвалифицированных трудовых ресурсов, которые могли бы быть задействованы в реализации программы создания интернета боевых действий на практике. Министерству обороны США, по мнению экспертов, следует обратить особое внимание на специалистов, обладающих знаниями и опытом в таких сферах как работа в киберпространстве, искусственный интеллект, радиоэлектронная борьба.

Как отметил генерал-майор морской пехоты Адамс, сейчас американская армия все еще безгранично далека от того, чтобы исключить людей из процесса принятия решений. Он подчеркнул, что не предвидит время, когда искусственный интеллект сможет заменить командиров на поле боя. Поэтому реализация программы JADC2 позволят полевым командирам быстрее принимать решения и осуществлять командное управление от уровня командующего до уровня младшего капрала в пехотном отделении.