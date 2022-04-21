Затонувший украинский корабль BG-32 "Донбасс" показали на видео

Принадлежавший отряду морской охраны Украины сторожевой корабль BG-32 "Донбасс" затонул в порту Мариуполя.

В Сети обнародованы видеокадры, демонстрирующие эту бывшую боевую единицу. Видно, что корабль завалился на левый борт и в области кормы ушел под воду практически полностью. Каких-то фатальных повреждений не наблюдается, вероятно, возможен подъем и использование по прямому назначению.

Интересно, что несколько лет назад, когда изготовленный в Ленинграде в 1982 году "Донбасс" прошел ремонт и состоялся его перегон в Азовское море, украинские СМИ на полном серьезе называли его " мощнейшим кораблем" в этом регионе. Хотя на самом деле речь идет о давно устаревшей разработке еще 60-х годов - советском проекте 205П "Тарантул".

Его водоизмещение - 238 тонн. Длина - около 40 метров, ширина - 7,9 метра, осадка - 1,96 метра. Мощность силовой установки - 12000 л.с. Скорость - до 36 узлов. Автономность - 15 суток. Дальность хода - около 1910 миль. Экипаж - 31 человек (из них пятеро офицеров).

Основное вооружение: две спаренные скорострельные автоматические установки АК-230, способные бить на дистанцию 4738 метров. Имеются также пулеметы: один 12,7-мм ДШКМ, два 7,62-мм ПКМБ. Для борьбы с подводными целями могут быть использованы двенадцать глубинных бомб ББ-1.

Ранее сообщалось, что в этом же порту в результате пожара уничтожен корабль управления ВМС Украины A500, носивший аналогичное название.

Алексей Брусилов