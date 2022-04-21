Украинские формирования потеряли еще один редкий броневик "Тритон-01"

К моменту начала специальной операции вооруженные формирования Украины успели получить четыре бронированных автомобиля "Тритон - 01". В настоящее время два из них уже захвачены.

Если первый образец, потерянный ВСУ в районе Изюма, был довольно-таки потрепанным, то второй, отбитый у националистов бойцами народной милиции ДНР, выглядит получше.

Правда, на изображениях с кормы видно, что в его броню, поверх двери с бойницей, попала реактивная граната, проделавшая небольшое аккуратное отверстие. Судя по всему, внутренние повреждения оказались незначительными, и транспортное средство осталось на ходу. Вполне вероятно, что вскоре эту машину задействуют в ходе освобождения Донбасса.

"Тритон - 01" был создан с использованием деталей от советского БТР-70. Его масса - 9500 кг. Мощность двигателя - 211 л.с. Скорость по шоссе - 110 км/ч. Запас хода - 700 км. Вместимость - 11 человек.

Также недавно стало известно еще об одном редком мариупольском трофее.

Речь идет о броневике "Новатор". До этого случая такая техника захватывалась в районе Киева. Всего изготовлено около четырех десятков образцов. С 2019 года они поставлялись в сухопутные войска и национальную гвардию.

В качестве шасси был использован американский тяжелый пикап Ford F550 (4х4). Максимальный вес - 9000 кг, грузоподъемность 2000 кг. 300-сильный двигатель Power Stroke - также заокеанского происхождения. Максимальная скорость по шоссе - 120 км/ч. Запас хода - 700 км. В качестве вооружения применяется 12,7-мм пулемет НСВ "Утес". Вместимость - пять человек.

Алексей Моисеев