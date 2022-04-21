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Российская газета

Чешские предприятия столкнутся с проблемами при ремонте украинских Т-64

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Источник изображения: Минобороны Украины

Вышедшие из строя Т-64 украинских вооруженных формирований планируется восстанавливать на частной чешской фирме по торговле и производству вооружений CZECHOSLOVAK GROUP.

Как сообщается, данная организация уже занимается поставками различной военной техники и специального имущества на Украину.

Такое решение принято, поскольку находившиеся в Харькове и Киеве бронетанковые заводы практически полностью разрушены ракетными ударами.

В настоящее время также обсуждается возможность ремонта выпущенных в годы существования СССР бронированных разведывательных дозорных машин БРДМ-2 и бронетранспортеров различных типов. Правда, к этим работам пока планируют привлечь другие предприятия.

Отмечается, что в Чехию будут отправлять технику, получившую серьезные повреждения в ходе военных действий.

Российские эксперты скептически относятся к этой затее, считают ее больше пропагандисткой акцией, направленной на имитацию деятельности в поддержку киевского режима и связанной с желанием освоить выделенные бюджетные средства.

Как правило, "шестьдесят четвертые" ВСУ в боях получают такой урон, что их просто невозможно восстановить в принципе - очень часто танки полностью сгорают или у них взрывается боекомплект. В результате отлетают башни, корпуса лопаются по швам сварки, полностью уничтожается все бортовое оборудование.

Машины, имеющие небольшие неисправности, в большинстве случаев не эвакуируются в тыл, а просто бросаются своими экипажами.

К тому же у чешских специалистов нет опыта работ с Т-64, им хорошо известны лишь Т-54/55 и Т-72. Харьковская машина имеет другой двигатель, ходовую часть, механизм заряжания орудия, систему управления огнем. Чтобы освоить ремонт всего перечисленного, понадобится длительное время. Кроме того, неизвестно откуда брать запасные части. Поэтому, если танки и будут как-то отремонтированы, то в очень ограниченных количествах.

По данных местных СМИ, всего на начало текущего месяца Чехия предоставила Украине оружие и военную технику на 1,1 миллиарда крон. Это стрелковое оружие, противотанковые ракеты, самоходные гаубицы Dana и реактивные установки залпового огня РМ-70 "Град".


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Чехия
Продукция
Dana vz.77
БРДМ-2
Т-72
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