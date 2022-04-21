Норвегия передала Украине переносные зенитные ракетные комплексы Mistral

Министерство обороны Норвегии 20 апреля 2022 года сообщило, что отправило правительству Украины в порядке военной помощи переносные зенитные ракетные комплексы французского производства MBDA Mistral с хранения норвежских вооруженных сил. Заявлено, что отправлено около 100 ракет и "небольшое количество" пусковых установок Mistral, которые "уже вывезены из Норвегии".

Корабельная двухзарядная опорная пусковая установка SIMBAD французского переносного зенитного ракетного комплекса MBDA Misral на корабле ВМС Норвегии (с) министерство обороны Норвегии

Норвегия приобрела зенитные ракетные комплексы Mistral во Франции по контракту 1990 года для вооружения ракетных катеров и минно-тральных кораблей норвежского флота. Всего с 1992 по 1997 годы по этому контракту Норвегия получила 400 зенитных управляемых ракет Mistral вместе с корабельными двухзарядными опорными пусковыми установками SIMBAD и штатными "сухопутными" однозарядными опорными пусковыми установками. Эти комплексы сейчас состоят на вооружении ракетных катеров типа Skjold и минно-тральных кораблей типов Alta и Oksøy ВМС Норвегии, однако в ближайшие несколько лет в связи с истечением назначенного срока службы (видимо, 30 лет со всеми продлениями) все ракеты Mistral в Норвегии планировались к снятию с вооружения. Министерство обороны Норвегии заявило, что "это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет Украине большую пользу".

Также министерством обороны Норвегии сообщено, что ранее Украине было передано Норвегией 4000 противотанковых средств (видимо, имеются в виду одноразовые РПГ М72 EC LAW).

Норвегия не стала первым поставщиком французских ПЗРК Mistral на Украину. Ранее еще с конца февраля неоднократно сообщалось, что ПЗРК Mistral вошли в пакет французской военной помощи Украине. Однако фактических сведений о французских военных поставках Украине очень мало, и до настоящего времени, как можно судить, комплексы Mistral не были замечены на Украине. Несколько дней назад, впрочем, в ряде неофициальных сетевых пабликов было сообщено, что будто бы в Одессу были доставлены полученные ВМС Украины от Франции ПЗРК Mistral (и полученные из Польши польские ПЗРК Piorun) для размещения на уцелевших катерах и судах ВМС Украины. Достоверность этих сообщений неясна.

Штатная сухопутная опорная однозарядная пусковая установка французского переносного зенитного ракетного комплекса MBDA Misral ВМС Норвегии, июнь 2018 года (с) via andrej-kraft.livejournal.com