Войти
Lenta.ru

В России начали сборку третьего корвета проекта 20385

201
0
0
Введенный в состав ВМФ России головной корвет проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005), построенный на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 29.12.2020
Введенный в состав ВМФ России головной корвет проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005), построенный на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 29.12.2020.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

Специалисты Амурского судостроительного завода (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) начали сборку закладной секции третьего серийного корвета проекта 20385 типа «Гремящий». Об этом сообщили в пресс-службе российского предприятия.

«К сборке закладной секции третьего серийного корвета проекта 20385 приступили в сборочно-сварочном цехе Амурского судостроительного завода», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что закладку секции начинают на построечном месте. Листы металла наружной обшивки обжимают и сваривают. После этого начинается внутреннее насыщение секции.

По данным завода, на других участках цеха идет подготовка к началу строительства следующего корабля проекта 20385. Также на заводе продолжается изготовление секций для первого и второго серийных корветов.

Контракт на строительство серии из четырех кораблей проекта 20385 был подписан с Министерством обороны России в конце 2020 года. Головной корабль серии заложили на АСЗ 23 августа 2021 года.

Корветы проекта 20385 типа «Гремящий» стали развитием проекта 20380. Корабли этого типа получили универсальный корабельный стрелковый комплекс (УКСК) 3С14, который предназначен для запуска ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

Ранее в пресс-службе АСЗ сообщили, что корвет «Резкий» проекта 20380 вышел на ходовые испытания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
П-800 Оникс
УКСК
Циркон-С 3М22
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
20385
Калибр КР
Похожие новости
25.08.2021
На Амурском судостроительном заводе заложены корветы «Грозный» и «Буйный»
27.05.2020
Беззащитные «стратеги»
04.03.2020
Шойгу анонсировал получение ВМФ в 2020 году пяти подлодок и девяти кораблей
04.11.2019
"Циркон" обязательно будет": Путин осмотрел "Гремящий"
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
28.07.2014
«Железо» нового флота России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 03:58
  • 1
Точную стрельбу БМП-3 по огневым точкам "Азовстали" показали на видео
  • 21.04 03:38
  • 1
Сделано в России: топ-10 от «Росэлектроники»
  • 21.04 03:00
  • 1
Британский генерал признал: НАТО к войне с Россией не готова
  • 21.04 02:24
  • 3
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 21.04 02:12
  • 3
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 21.04 02:04
  • 2
Google открыл свободный доступ к спутниковым снимкам высокого разрешения российских военных объектов
  • 21.04 01:57
  • 50
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.04 01:19
  • 23832
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 00:19
  • 23
Турция загнала Запад в угол. Ему придется подчиниться ей
  • 20.04 22:49
  • 3
Военный эксперт Сивков назвал "Посейдон" и "Сармат" мегаоружием для уничтожения США и НАТО
  • 20.04 17:05
  • 21
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 20.04 14:56
  • 1
Профессия «аэроинженер»: магистратура со стипендией от МФТИ
  • 20.04 13:50
  • 2
Экс-пилот назвал альтернативу иностранным самолетам в России
  • 20.04 12:52
  • 1
Нигерии разрешили купить вертолёты AH-1Z Viper
  • 20.04 11:06
  • 1
Посол Украины признался в причастности к торговле оружием