Войти
Lenta.ru

В НАСА запланировали тщательно исследовать Уран

190
0
0
Уран
Уран.
Источник изображения: © NASA/JPL

В последнем докладе Национальной академии наук НАСА озвучило цели новой космической миссии, где одной из ключевых задач стало тщательное исследование Урана и, возможно, его спутников. Полный отчет доступен на официальном сайте Национальной академии наук.

Первый и единственный полет к Урану был совершен в 1986 году, тогда аппарат НАСА смог пролететь мимо орбиты планеты. Старт новой экспедиции планируется в 2031 году на ракете Falcon Heavy. В космическое путешествие, помимо ракеты, отправится орбитальный аппарат, который сможет сохранять работоспособность на протяжении нескольких лет, а также зонд, который должны погрузить в атмосферу планеты для изучения местных ветров, состоящих из гелия, водорода и метана. В задачи миссии входит изучение необычной орбиты Урана и, если в бюджете США найдутся около четырех миллиардов долларов, его 27 спутников.

В феврале 2022 года британские ученые совместно с коллегами из США смогли объяснить различия в оттенках Нептуна и Урана. По их мнению, из-за более тонкой атмосферы Нептуна создается впечатление, что он темнее Урана, хотя обе планеты имеют синий цвет благодаря высокому содержанию отражающего голубой свет метана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
Falcon РН
Похожие новости
01.06.2020
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
01.06.2020
Глава NASA рассказал о своих эмоциях после запуска Crew Dragon
27.05.2020
В NASA заявили, что вопрос о том, когда космонавты из РФ полетят на Crew Dragon, не решен
22.05.2020
Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал
20.01.2020
Последний дюйм: сможет ли SpaceX возить астронавтов на МКС
24.10.2019
Boeing рассчитывает осуществить пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года
28.09.2017
С протянутой рукой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 03:58
  • 1
Точную стрельбу БМП-3 по огневым точкам "Азовстали" показали на видео
  • 21.04 03:38
  • 1
Сделано в России: топ-10 от «Росэлектроники»
  • 21.04 03:00
  • 1
Британский генерал признал: НАТО к войне с Россией не готова
  • 21.04 02:24
  • 3
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 21.04 02:12
  • 3
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 21.04 02:04
  • 2
Google открыл свободный доступ к спутниковым снимкам высокого разрешения российских военных объектов
  • 21.04 01:57
  • 50
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.04 01:19
  • 23832
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 00:19
  • 23
Турция загнала Запад в угол. Ему придется подчиниться ей
  • 20.04 22:49
  • 3
Военный эксперт Сивков назвал "Посейдон" и "Сармат" мегаоружием для уничтожения США и НАТО
  • 20.04 17:05
  • 21
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 20.04 14:56
  • 1
Профессия «аэроинженер»: магистратура со стипендией от МФТИ
  • 20.04 13:50
  • 2
Экс-пилот назвал альтернативу иностранным самолетам в России
  • 20.04 12:52
  • 1
Нигерии разрешили купить вертолёты AH-1Z Viper
  • 20.04 11:06
  • 1
Посол Украины признался в причастности к торговле оружием