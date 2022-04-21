Пресса Британии: Вторая фаза российской операции может быть гораздо успешнее, чем первая

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Западные эксперты расходятся во мнениях о начале второй фазы российской специальной операции, но приходят к мнению, что она может оказаться гораздо успешнее, чем первая. Как пишет агентство Bloomberg, все указывает на то, что российская армия попытается окружить украинскую группировку.

В статье, вышедшей в издании говорится, что объявленная Россией вторая фаза все же началась, на это указывают массированны артиллерийские удары по всей линии фронта, а также продвижение российской армии с одновременным захватом нескольких населенных пунктов, включая город Кременная. Этот маневр позволяет окружить силы ВСУ на севере Донбасса, загоняя в котел до 40% всего личного состава украинской группировки.

Украинские войска рискуют оказаться в окружении

- предупреждает издание.

Учитывая, что Россия все еще подтягивает резервы, а также рельеф местности и наличие передовых вооружений, Bloomberg начинает подозревать, что второй этап операции для российских ВС пройдет гораздо лучше, чем первый. Киеву могли бы помочь поставки западного вооружения, а также возможность доставить его на Донбасс, но слишком большое расстояние и российские высокоточные ракеты создают для этого непреодолимые препятствия.

А так ВСУ непременно бы победили, ведь Зеленский заявил, что украинская армия превосходит российскую в тактике и мудрости, а также по другим параметрам, вот только воевать ей нечем.