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Военное обозрение

Британский генерал назвал причину нежелания НАТО вступать в прямой конфликт с Россией

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на то, что НАТО поставляет оружие на Украину и выступает против военной операции России на ее территории, вступать в полномасштабный конфликт с российской армией альянс не намерен. Как заявил экс-глава объединенного командования ВС Великобритании генерал Ричард Бэрронс, на это имеется причина и она довольно весомая.

НАТО и дальше будет поддерживать Украину в противостоянии с Россией всеми способами, кроме прямого участия в военном конфликте. Альянс полностью исключает появление своих войск на украинской территории, а также других действий, которые могут привести к прямому конфликту с Россией. А причина здесь одна и очень важная - НАТО не готова к полномасштабной конфронтации с Россией.

По словам британского генерала, альянс может вступить в войну с Россией в случае, если Россия нападет на кого-то из членов альянса. Также он не исключает, что такое решение может быть принято в случае, если под угрозой окажется гораздо большая часть Украины, чем сейчас. При этом Бэрронс не пояснил по ситуации с Украиной, это его мнение или такая позиция выработана в альянсе. Но зато он отметил, что в любом случае принятие окончательного решения столкнется со сложностями.

И это было бы легче сделать, если бы у нас была хоть какая-то подготовка, чтобы действовать в таких обстоятельствах с необходимой скоростью, но у нас ее нет (...) Больше всего меня волнует то, что главная причина, по которой мы стремимся избежать войны между Россией и НАТО, заключается в том, что НАТО не готова

- заявил он.

Ранее ряд европейских политиков призвал к осторожности в попытке оказать поддержку Украине, поскольку можно спровоцировать полноценный конфликт с российской армией, который может перерасти в Третью мировую войну.

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
NATO
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