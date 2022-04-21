Сторожевой корабль Балтфлота отстрелялся из "Кинжала" на испытаниях

Экипаж сторожевого корабля Балтийского флота "Неустрашимый" выполнил боевую ракетную стрельбу в морских полигонах флота у побережья Калининградской области в рамках проведения испытаний.

"Неустрашимый" проходил большой ремонт и модернизацию на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", после которого вышел на ходовые испытания. На корабле обновлена механическая часть, отремонтированы и вновь установлены форсажные двигатели, модернизировано вооружение и обеспечивающие механизмы.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, экипаж успешно провел боевую стрельбу в море по воздушной цели из зенитного ракетного комплекса "Кинжал". Этот ЗРК способен надежно обеспечивать противовоздушную оборону корабля при нападении условного противника с различных высот и направлений.

После завершения испытаний СКР вернется в боевой состав Балтийского флота и продолжит службу в соединении надводных кораблей.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)