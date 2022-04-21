Сербия обсуждает с Великобританией возможность покупки истребителей EF-2000 "Тайфун"

ЦАМТО, 20 апреля. Сербия ведет переговоры с Великобританией по вопросу приобретения новых или избыточных истребителей EF-2000 "Тайфун" в рамках программы модернизации ВВС страны.

Как сообщает Janes.com, министр обороны Сербии Небойша Стефанович 16 апреля заявил, что командование ВВС и ПВО Сербии ведет переговоры по "Тайфунам", одновременно продолжая диалог с Францией относительно самолетов "Рафаль" компании Dassault.

Министр добавил, что с обеими сторонами дополнительно ведется обсуждение закупки ракет класса "воздух-воздух" (тип не называется), совместимой с данными самолетами. Готовность Франции или Великобритании продать ракетное вооружение последнего поколения может стать решающим фактором при выборе в пользу того или иного самолета.

Как напоминает Janes, у Великобритании есть в наличии 30 истребителей "Тайфун" Транш.1, которые планируется продать после 2025 года. Сербия может быть потенциальным покупателем данных самолетов (прим. ЦАМТО: или их части, с учетом того, что с Францией ведутся переговоры относительно приобретения 12 истребителей "Рафаль").