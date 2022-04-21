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РИА Новости

Пашинян заявил о достижении договоренностей с Путиным по Нагорному Карабаху

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи.
Источник изображения: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

ЕРЕВАН, 20 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил об окончательной договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным по ряду важных вопросов, в том числе по тематике безопасности и нагорно-карабахского конфликта, сообщили в среду в пресс-службе армянского кабмина.

По словам Пашиняна, он провел накануне продуктивное обсуждение с президентом Путиным, было принято совместное заявление.

"Пашинян добавил, что достигнута окончательная договоренность по ряду важных вопросов, в том числе по тематике безопасности, нагорно-карабахского конфликта, разблокирования региональной инфраструктуры и процесса демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном", - заявили в пресс-службе кабмина.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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