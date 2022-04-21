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Германия предоставит танки. Но не Украине

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Национальный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Германия предлагает Украине боеприпасы и обучение обращению с артиллерийскими орудиями

Германия обучит украинцев обращению с тяжелым артиллерийским оружием, а также обеспечит боеприпасами к нему, сообщает Bloomberg. А вот с танками ситуация иная.

Михаэль Нинабер (Michael Nienaber)

Германия предоставит Украине боеприпасы, а также обучение обращению с тяжелым артиллерийским оружием. Между тем канцлер Германии Олаф Шольц подвергается все большему давлению, призванному заставить его оказать больше поддержки украинцам в их попытках отразить наступление российских войск.

По словам одного высокопоставленного чиновника правительства, Германия предоставит специальную подготовку и боеприпасы для самоходных артиллерийских установок PzH 2000, которые на Украину отправляют Нидерланды. Обучение обращению с этим тяжелым оружием будет проводиться на территории Польши или Германии, но не на Украине, поскольку там продолжаются атаки российских войск, о чем также рассказал этот чиновник, попросивший сохранить его имя в тайне, потому что содержание переговоров между членами НАТО и Украиной не подлежит разглашению.

Канцлер Германии Олаф Шольц подвергается все большему давлению, в том числе со стороны членов его собственной правящей коалиции, которые пытаются заставить его увеличить военную помощь Украине, в том числе отправить туда тяжелое оружие.

Во вторник, 19 апреля, после видеоконференции с участием представителей стран Большой семерки и других членов НАТО, Шольц сообщил репортерам, что Германия привлекла ряд немецких военных подрядчиков, чтобы те помогли увеличить поставки оружия, после того как она исчерпала резервы собственных вооруженных сил.

По словам упомянутого выше правительственного чиновника, вместо того чтобы отправлять оружие напрямую, Германия будет поставлять современные танки в страны Восточной Европы, которые в свою очередь готовы передать Украине военную технику советских времен, управлению которой украинские солдаты уже обучены. Переговоры по вопросу о том, какие члены НАТО в Восточной Европе будут поставлять свою технику Украине, пока продолжаются.

Во вторник, 19 апреля, Шольц сказал, что крайне важно отправить на Украину такое оружие, которым украинцы смогут эффективно воспользоваться сразу.

В своем заявлении канцлер не упомянул ни о каких прямых поставках из Германии тяжелого вооружения, такого как танки. Вместо этого он вновь повторил, что Германия и члены НАТО не должны становиться участниками конфликта на Украине.

Шольц также сказал, что Германия готова отправить дополнительные противотанковые системы и зенитные комплексы, и упомянул боеприпасы для артиллерийских орудий, не сообщив никаких дополнительных подробностей.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Польша
Украина
Продукция
PzH 2000
Проекты
NATO
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