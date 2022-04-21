«Британские зенитки Украине не помогут. Это PR, а не поддержка»

Эксперты объяснили, зачем власти Британии заявили о поставках Киеву броневиков Stormer HVM

Британское правительство планирует передать Украине броневики Stormer, оснащенные переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) Starstreak. Об этом сообщили несколько британских СМИ со ссылкой на источники в правительстве. «Газета.Ru» разбиралась, как работает этот комплекс и зачем он нужен ВСУ.

Stormer HVM - это небольшие броневики с установленными на них пусковым комплексами для ракет «земля-воздух» Starstreak. Их начали выпускать еще в 1970-х годах, а управляемые зенитные ракеты на них поставили в 1986 году.

Эти ракеты могут запускаться не только с гусеничной установки, но и с переносной, как «Стингер». В отличие от американского аналога, Starstreak обладает разделяющейся боевой частью, которая поражает цель тремя осколочными снарядами. В полете ракета развивает скорость до 3,5 Маха и может ударить по цели с расстояния 6 тыс. метров.

Еще одно отличие от «Стингера» - наведение ракеты происходит не по тепловому следу цели, а по лазерному лучу. Это делает бесполезными тепловые ловушки и дымовые завесы, но требует удерживания луча на цели во время полета ракеты.

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что серьезного изменения расклада сил в специальной военной операции на Украине британские зенитные комплексы не произведут.

«Британцы уже поставляли Starstreak в переносном виде, а теперь то же самое будут поставлять на бронетранспортере. Это просто, очевидно, пополнение средств ПВО и возмещение потерь. Это не даст Украине никаких преимуществ и для России в принципиальном плане ничего не изменится», - рассказал «Газете.Ru» Храмчихин.

В свою очередь, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков отметил, что появление у украинцев Stormer HVM не изменит поведение российских летчиков и характер атак на украинские военные объекты. Для защиты от ракет им придется, как и раньше, использовать тепловые ловушки и совершать маневры уклонения.

«Кардинально эти комплексы поведение российских летчиков не изменит. Они изначально исходят из того, у противника есть большое количество ПЗРК», - отметил Ермаков.

При этом, по его словам, в отличие от ручного комплекса с аналогичной ракетой, у бронемашины больше боезапас и лучше средства обнаружения цели, но крупный размер превращает бронетранспортер в более заметную мишень для боевых самолетов.

«В отличие от пехотинца с ПЗРК, который для авиации мало уязвим, поскольку отдельного человека трудно заметить, этот «маленький танк» гораздо виднее. Главное достоинство переносных комплексов в том, что с ними, фактически, нельзя бороться до их запусков. Уничтожить их до запуска очень трудно - для этого нужно отслеживать отдельного человека, где он спрячется - в кустах или между зданиями. А гусеничная платформа, получается, более уязвимая цель. Это уже более внятный объект для авиации, который она может поразить за пределами дальности ПЗРК», - отметил Ермаков.

Он также считает, что в нынешних условиях ведения боя гусеничные комплексы хуже переносных комплексов, поскольку требуют обученного экипажа и технического обслуживания. «Такие вещи хороши, когда они часть эшелонированной обороны, а в данном случае это не так», - добавил Ермаков.

С этой точкой зрения согласен военный эксперт, генерал-майор ПВО в отставке Владимир Седов.

«Такие системы отлично работают в синхронизации с другими комплексами ПВО и ПРО. Когда существует сплошной эшелон, который закрывает небо. Так, угрозы на дальних рубежах должны отражать системы типа С-300, которые были у ВСУ, потом системы типа зенитно-ракетного комплекса «Бук», которые тоже были у Киева. И только на последнем этапе могут работать переносные системы типа Starstreak или российской «Вербы». Сейчас ВСУ потеряли большинство С-300 и «Бук». Небо они не контролируют, на дальних эшелонах работать не могут. В этих условиях британские зенитки Украине не помогут. Это PR, а не поддержка», - рассказал Седов.

При этом, по словам Ермакова, в случае начала поставок британские комплексы попадут на поле боя не раньше, чем через месяц.

«Такие вещи хороши для объявления в новостях, но не факт, что это сделано из практических соображений, поскольку эти комплексы нужно сначала расконсервировать, затем отвезти морским транспортом, скорее всего в Польшу, там обучить персонал. Это очень долго»,

- заключил Ермаков.

Денис Тельманов