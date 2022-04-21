Войти
Российская газета

Применение БРК "Бал" по объектам ВСУ впервые показали на видео

152
0
0
Источник изображения: rg.ru

Появились первые кадры применения БРК "Бал" по целям ВСУ.



Минобороны РФ обнародовало кадры работы БРК "Бал" по объектам инфраструктуры ВСУ. С побережья Черного моря расчеты комплекса запустили по целям четыре высокоточные крылатые ракеты.

Интересно, что это первое зафиксированное на видео применение БРК "Бал" с начала спецоперации на Украине. Ранее подобные задачи выполнял его "младший брат" БРК "Бастион". Младший исключительно по возрасту он был принят на вооружение в 2010 году, двумя годами позже, чем "Бал". А вот по боевой мощи он его превосходит.

Напомним, что вооружен сверхзвуковыми ракетами П-800 "Оникс", бьющими на расстоянии до 600 километров. Ее масса - 3000 кг.

А в арсенале у "Бала" дозвуковые малогабаритные крылатые ракеты Х-35. Дальность старой версии - 140 км, а модификации Х-35У - 260 км. Зато в отличие от "Бастиона" у него их не две, а восемь. Это тоже грозное и эффективное оружие.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Х-35
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
17.03.2021
Военные игры: зачем НАТО направило корабли в Черное море
17.02.2020
От мини-бомб до Центра по гиперзвуку. Что создает крупнейший разработчик российских ракет
02.04.2019
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
24.07.2017
Кто кому угрожает на Черном море
17.03.2017
Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией
03.01.2017
Новые ракеты и самолеты: что произошло в ОПК России в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 03:58
  • 1
Точную стрельбу БМП-3 по огневым точкам "Азовстали" показали на видео
  • 21.04 03:38
  • 1
Сделано в России: топ-10 от «Росэлектроники»
  • 21.04 03:00
  • 1
Британский генерал признал: НАТО к войне с Россией не готова
  • 21.04 02:24
  • 3
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 21.04 02:12
  • 3
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 21.04 02:04
  • 2
Google открыл свободный доступ к спутниковым снимкам высокого разрешения российских военных объектов
  • 21.04 01:57
  • 50
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.04 01:19
  • 23832
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 00:19
  • 23
Турция загнала Запад в угол. Ему придется подчиниться ей
  • 20.04 22:49
  • 3
Военный эксперт Сивков назвал "Посейдон" и "Сармат" мегаоружием для уничтожения США и НАТО
  • 20.04 17:05
  • 21
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 20.04 14:56
  • 1
Профессия «аэроинженер»: магистратура со стипендией от МФТИ
  • 20.04 13:50
  • 2
Экс-пилот назвал альтернативу иностранным самолетам в России
  • 20.04 12:52
  • 1
Нигерии разрешили купить вертолёты AH-1Z Viper
  • 20.04 11:06
  • 1
Посол Украины признался в причастности к торговле оружием