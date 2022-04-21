Применение БРК "Бал" по объектам ВСУ впервые показали на видео

Появились первые кадры применения БРК "Бал" по целям ВСУ.

Минобороны РФ обнародовало кадры работы БРК "Бал" по объектам инфраструктуры ВСУ. С побережья Черного моря расчеты комплекса запустили по целям четыре высокоточные крылатые ракеты.

Интересно, что это первое зафиксированное на видео применение БРК "Бал" с начала спецоперации на Украине. Ранее подобные задачи выполнял его "младший брат" БРК "Бастион". Младший исключительно по возрасту он был принят на вооружение в 2010 году, двумя годами позже, чем "Бал". А вот по боевой мощи он его превосходит.

Напомним, что вооружен сверхзвуковыми ракетами П-800 "Оникс", бьющими на расстоянии до 600 километров. Ее масса - 3000 кг.

А в арсенале у "Бала" дозвуковые малогабаритные крылатые ракеты Х-35. Дальность старой версии - 140 км, а модификации Х-35У - 260 км. Зато в отличие от "Бастиона" у него их не две, а восемь. Это тоже грозное и эффективное оружие.

Олег Корякин