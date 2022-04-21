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РИА Новости

В России снизился уровень киберпреступности

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Хакер за компьютером
Хакер за компьютером.
Источник изображения: © Fotolia / Glebstock

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных киберпреступлений в России за три месяца существенно сократилось - это может быть связано с уничтожением ВС РФ колл-центров "служб безопасности" на Украине, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"За три месяца текущего года число зарегистрированных киберпреступлений показало заметное сокращение – на 8,5%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 14,4%. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что противоправные деяния данного вида совершались с использованием колл-центров, расположенных на Украине, и обезвреженных в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ", - говорится в релизе.

Тем не менее каждое четвертое преступление в России по-прежнему совершается с использованием IT-технологий. Это уже давний тренд.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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