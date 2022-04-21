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Швеция и Финляндия захотели в НАТО. Альянсу посоветовали не делать глупостей

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Совет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Выхолащивание НАТО

Швеция и Финляндия заявили о желании вступить в НАТО. Автор статьи называет это эмоциональной реакцией на украинский конфликт. Никакой реальной пользы очередное расширение альянса не принесет.

Предполагается, что эмоциональная реакция, возникшая на Западе во время украинского военного конфликта, усилит единство и солидарность в НАТО. На повестке дня – возможные заявки Швеции и Финляндии на членство в альянсе. Для НАТО это означает еще одно расширение. Некоторые торжествуют и считают это показателем единства и единения. Кто-то даже говорит, что альянс становится сильнее.

Однако волны расширения после холодной войны почти ничего не дали ни НАТО, ни союзникам. Напротив, обернулись новыми издержками и излишне расширили оборонную ответственность НАТО. И в этот раз будет так же.

Либеральная агрессия после холодной войны превратила ее в инструмент идеологического мира. Такой военный альянс, как НАТО, использовался для распространения демократизации, свободного рынка, глобализации. Страны Восточной Европы не внесли никакого вклада в обеспечение безопасности НАТО. Напротив, взвалили на альянс новые обязанности.

Утверждается, что Швеция и Финляндия в отличие от восточноевропейских стран внесут в него более весомый экономический, военный и геополитический вклад. Однако ни одно из этих утверждений не подкрепляется достаточными доказательствами. Военный и экономический вклад этих стран – лишь капля в море. Их геополитический вклад на северном фланге также не настолько ценен, чтобы его не могли обеспечить страны Балтии или Норвегия. По сути расширение НАТО опять становится эффектом эмоциональных реакций.

"И что с того?" – спросите вы. НАТО не является организацией идеологического сотрудничества. Она даже не оборонительный альянс. НАТО – это прежде всего альянс по сдерживанию. Если вы разрушите сдерживание НАТО, то от нее ничего не останется. Путь к поддержанию сдерживания лежит через простоту и доверие. Любой хаос и отсутствие безопасности размывают границы НАТО. Расширение не влечет за собой углубление. Наоборот, каждое расширение делает НАТО все мельче в плане сдерживания.

На самом деле, если бы действительно применялась стратегия "расширенного сдерживания", тогда и присоединение новых членов можно было бы понять. Однако, до тех пор пока США не будут играть ведущую роль в этом, споры о сдерживании НАТО никогда не прекратятся. Отсутствие США невозможно восполнить участием новых стран. А когда нет сдерживания, ваши союзники оборачиваются для вас ценой втягивания в военный конфликт.

Но все это на данный момент слишком холодный анализ для западного мира. Они так расчувствовались, когда разразился военный конфликт у их границ, что удержать их от такого рода идеологических шагов очень сложно. Однако как минимум Турция может озвучить такие опасения перед НАТО.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Норвегия
США
Турция
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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