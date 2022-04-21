Bloomberg спрогнозировал окружение крупной группировки ВСУ

Bloomberg: второй этап спецоперации России может быть успешнее первого

Украинские войска рискуют оказаться в окружении в ходе нового наступления России, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что второй этап военной специальной операции РФ на Украине может стать более успешным, чем первый.

ВСУ в окружении

«Россия начала то, что министр иностранных дел Сергей Лавров назвал второй фазой… (спецоперации - «Газета.Ru») на Украине, и есть первые признаки того, что она может пойти для России лучше, чем первая», - говорится в статье.

Со ссылкой на слова неназванного украинского губернатора Bloomberg сообщил, что после «яростного ночного артиллерийского обстрела линии фронта на востоке протяженностью 300 миль (482 км) российские войска во вторник захватили» часть территории Украины, включая город Кременная.

«В результате они угрожают окружить район в верхней части восточного фронта, где, по словам одного военного аналитика, сосредоточены до 40% украинских войск в регионе», - написано в публикации.

Кроме того, «были замечены колонны танков и другой бронетехники», направлявшиеся на север по дороге из юго-восточного порта Мариуполя.

«Поскольку Россия усиливает бомбардировки транспортной инфраструктуры по всей стране, способность Украины быстро доставлять западное оружие на расстояние 1350 км от польской границы также станет проблемой», - отмечает издание.

Сроки завершения спецоперации

В статье говорится и о возможных сроках завершения спецоперации России. По мнению экспертов, РФ «рискует повторить грубые ошибки, если попытается одержать победу к 9 мая».

Bloomberg упомянул и заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 19 апреля, который считает, что бои скорее всего, затянутся на несколько месяцев. А его пресс-секретарь Макс Блейн полагает, что несмотря на «преимущества в численности войск и огневой мощи», у российских войск «низкий моральный дух», они медленно продвигаются, российские командиры «повторяют прежние ошибки», поэтому «новое наступление не будет решающим».

Кроме того, в статье со ссылкой на источники сообщается, что численность войск России невелика «для масштабов задачи» - «примерно 80 тысяч человек».

«Российские силы также возобновили массированные бомбардировки Николаева, ворот ключевого порта Одессы, и предприняли ряд шагов, свидетельствующих о их намерении сохранить успехи, уже достигнутые на юге, за пределами региона Донбасса, который Путин объявил независимым», - заметили авторы статьи.

По их мнению, «любая победа», которую может объявить президент России Владимир Путин 9 мая, не устроит Украину и не положит конец войне.

Второй этап спецоперации

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу India Today, что РФ начинает следующий этап военной спецоперации на Украине, нацеленный на полное взятие под контроль Донецкой и Луганской народных республик.

«Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент», - сказал Лавров.

По его словам, Россия признала народные республики в границах Донецкой и Луганской областей. При этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что, когда в 2014 году состоялись референдумы о самоопределении ДНР и ЛНР, эти области целиком проголосовали за независимость. Но затем украинские войска «оторвали» значительную часть территорий от каждой из республик.

15 апреля в интервью изданию «Аргументы и факты» бывший командующий ВДВ России, глава «Ассоциации героев» генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что во время следующего этапа спецоперации Россия должна взять под контроль Одессу.

«Мариуполь и некоторые другие укрепленные районы сдерживают подразделения. Как только разрубим этот гордиев узел, станет существенно легче, и тогда мы возьмемся за ту группировку, которая между Днепром и Изюмом уже, по существу, окружена и находится в котле. Одесса - следующая. Пока идет продвижение в районе Николаева, Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до нее очередь, я считаю, дойдет», - сказал он.

Мария Шустрова