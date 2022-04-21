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Российская газета

В Россию под видом беженцев пытаются проникнуть участники боевых действий на Украине

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Сотрудники МВД ДНР проверяют беженцев из Мариуполя
Сотрудники МВД ДНР проверяют беженцев из Мариуполя.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Не все украинцы, стремящиеся укрыться в России от войны, являются мирными беженцами. Среди них есть и боевики.

Заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров на заседании президиума Общественного совета при МВД России заявил, что в составе беженцев пытаются к нам проникнуть лица, принимающие участие в боевых действиях.

"Это не секрет, - подчеркнул Дмитрий Петров. - Но они выявляются с определенной периодичностью. К ним принимаются процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством".

При этом Петров признал, что пока точное количество таких людей в данный момент сказать не может.


Михаил Фалалеев

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Страны
Россия
Украина
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