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Военное обозрение

Зеленский заявил, что украинскую армию в мировом рейтинге нужно ставить выше российской

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Источник изображения: topwar.ru

Глава киевского режима продолжает заниматься информационным фронтом. В ход идут различного рода просьбы и воззвания к «партнёром», а также обращения к собственным гражданам, которым в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал мир. Пока на мариупольском комбинате «Азовсталь» уничтожаются остатки нацистского формирования «Азов» (*запрещён в РФ), Зеленский, забыв о своих предложения по «обмену Медведчука», теперь выдаёт новые «соображения».

Как говорит глава МИД РФ Сергей Лавров, к словам Зеленского вообще сложно относиться всерьёз, потому что он «что-то пьёт или курит».

Зеленский своём обращении, которое больше похоже на попытку успокоить самого себя, заявил о том, что Россия «перебросила к украинским границам и на территорию Украины практически всю свою армию». Уже это заявление вызывает вопросы по поводу адекватности Зеленского, учитывая тот факт, что численность российской армии, по самым скромным оценкам, составляет около 800 тысяч человек. Это, естественно, без учёта, например, численность Росгвардии, военной полиции.

Зеленский:

Но наши войска крепко держатся, они смело защищают народ.

Защищают народ, прячась за его спинами, выгоняя людей из квартир и устраивая там «лежбища» и огневые точки? Видимо, в этом состоит понимание киевским режимом «защиты народа» - такой, что этот самый народ просит войска ЛДНР и ВС РФ поскорее освободить его от украинских «защитников». В такой ситуации правильнее было бы сказать - украинские войска «крепко держатся»... за народ.

Зеленский:

Российскую армию считали второй или третьей по мощности. Но теперь в глобальных рейтингах армия Украины заслуживает быть выше российской.

Вполне понятно, что Зеленский занимается информационной провокацией, прекрасно понимая, что ВС РФ не использовали и четвертой части своего реального потенциала. Поэтому в международных рейтингах украинскую армию пусть ставят хоть на первое место (с её американскими «Джавелинами», «Стингерами», патрульными катерами, шведско-британскими NLAW, польской, чешской, французской, канадской, австралийской, немецкой, румынской, испанской, словацкой, турецкой, новозеландской и прочей техникой и наёмниками), только вся проблема для Зеленского в том, что решают вопросы совсем не рейтинги. И это доказывает происходящее на Украине, где украинскую армию, сросшуюся с националистами, перемалывают день ото дня – методично и спокойно.

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