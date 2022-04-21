Новый кораблестроительный план ВМС США: старые крейсеры и авианосцы спишут

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В 2022 году был представлен 30-летний план кораблестроения ВМС США, в соответствии с которым американский флот должен вывести из эксплуатации два прибрежных боевых корабля класса Independence - USS Jackson (LCS-6) и USS Montgomery (LCS-8). Согласно плану, вывод кораблей планируется осуществить в 2024 году. Что интересно, USS Jackson (LCS-6) был сдан в 2015 году, а USS Montgomery (LCS-8) – в 2016 году. Оба корабля построила компания Austal USA.

Кроме того, ВМС США собираются списать устаревающий крейсерский флот, включая корабли класса Ticonderoga, начиная с USS Antietam (CG-54), USS Leyte Gulf (CG-55) и USS Shiloh (CG-67). Это также должно произойти в 2024 году.

На смену списываемым кораблям ВМС США планирует закупить новые корабли. Согласно первому варианту развития событий, к 2052 финансовому году в ВМС США должны быть на вооружении 316 кораблей, по другому варианту – 327 кораблей, а третий вариант предполагает строительство 367 кораблей. Правда, относительно последнего варианта у военных есть сомнения: в ВМС не уверены в способности промышленной базы США обеспечить строительство такого количества кораблей.

На нужды кораблестроения придется, в любом случае, выделять колоссальные средства сверх тех, что уже были запланированы. Ведь придется увеличивать уровень закупок, а также ждать, пока компании смогут повысить свою производительность. Кроме того, кораблестроительный план ВМС США вызывает некоторое непонимание и в Конгрессе: конгрессмены и сенаторы критикуют флот за преждевременный вывод кораблей из эксплуатации, хотя они могли бы еще послужить интересам американского государства.

Тем не менее, в 2024 году ВМС планируют вывести из эксплуатации 13 кораблей. еще 13 кораблей будут выведены в 2025 году, 14 кораблей – в 2026 году, 13 кораблей – в 2027 финансовом году. На период с 2028 по 2032 гг. рассчитано только приобретение одного авианосца класса Ford по первым двум вариантам плана и двух авианосцев данного класса по третьему варианту плана. Также будут пересматриваться объемы закупок больших и малых надводных боевых кораблей и ударных подводных лодок.

Согласно плану, в 2025 году ВМС США собираются вывести из эксплуатации USS Nimitz (CVN-68), а в 2027 году – USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69). Это связано с тем, что срок службы авианосцев класса Nimitz рассчитан на 50 лет.

Впрочем, реализация запланированных идей на практике будет зависеть, в первую очередь, от финансовых возможностей США. Без дополнительного финансирования осуществить эти цели не представляется возможным, но в обозримой перспективе американская экономика может столкнуться с новыми рисками и вызовами, и тогда ВМС и Пентагону придется приспосабливаться к тем финансовым возможностям, которыми будут обладать США, и несколько умерять свои аппетиты относительно приобретения новых боевых кораблей.