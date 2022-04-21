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Российская газета

Видео: Российские Су-34 бомбят на Украине склады с иностранным вооружением

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Министерство обороны России опубликовало видеокадры, на которых запечатлен боевой вылет экипажей сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Самолеты задействованы в специальной военной операции на Украине.

Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи экипажами были отработаны практические авиаудары по заглубленным долговременным укрепленным сооружениям. Их использовали для своих нужд украинские националистические формирования. Кроме того, авиаудары наносились по складам с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

"Нанесение авиаударов выполнялось как одиночно, так и парами. Результаты поражения наземных объектов зафиксированы средствами объективного контроля самолетов и беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении военного ведомства.

Накануне "РГ" сообщала, что Су-34 ВКС России в ходе спецоперации нанесли удары ракетами Х-29 "воздух-поверхность" по военной технике Украины.


Иван Петров

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-34
Х-29
Компании
Минoбороны РФ
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