В Анкаре заявляют, что планы первого этапа операции на севере Ирака выполнены

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В понедельник, 18 апреля, ВС Турции начали вторжение на севере Ирака, получившее название операции «Коготь-Замок». Согласно официальным заявлениям Анкары, действия военных носят исключительно превентивный характер и нацелены на предотвращение вероятного захвата турецких территорий сторонниками Рабочей партии Курдистана. Последняя в Турции признана террористической.

Напомним, что противостояние между Анкарой и РПК длится с 1984 года. Курды не оставляют попыток отстоять политические права своего народа и создать собственную автономию в составе Турции (на этнических курдов приходится 20% от всего населения страны).

В операции «Коготь-Замок» участвуют турецкие ВВС и спецназ. Вторжение Турции на севере Ирака началось с артиллерийского и авиаудара по укреплениям, складам и прочим военным объектам РПК. Затем произошла высадка десанта под прикрытием вертолетов и БПЛА.

В Анкаре заявляют, что планы первого этапа операции выполнены. Ключевые цели взяты под контроль турецкими военными. Однако миссия продолжится до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист.

Ранее сообщалось, что турецкие военные уничтожили 19 бойцов РПК.

Глава военного ведомства Турции Хулуси Акар подчеркивает, что его страна уважает суверенитет Ирака. Операция направлена на устранение террористической угрозы. Турецкие военные стараются минимизировать угрозу для мирного населения, а также религиозных и культурных объектов соседнего государства.

Впрочем, не исключено, что вторжение Турции на севере Ирака может носить и политический характер. В пятницу, 15 апреля, буквально за три дня до начала операции, состоялась встреча турецкого лидера Реджепа Эрдогана с премьер-министром регионального правительства автономного Курдистана (КРГ) Ирака Масруром Барзани, который также не прочь избавиться от оппонентов в лице РПК. При этом между Анкарой и КРГ уже давно существует тесное сотрудничество в сферах торговли энергоресурсами и инвестиций.

Примечательно, что практически никто в мире не поднял вопрос о нарушении международного права Турцией, о вторжении в независимое государство. Никто не вводит санкции, не объявляют об уходе американские и европейские компании. Или опять «вы не понимаете, это другое»...