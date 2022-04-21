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Российская газета

Индия одновременно испытала две версии ракеты BrahMos

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Источник изображения: rg.ru

В сети появилось видео, на котором можно понаблюдать за одновременным испытанием двух версий ракет BrahMos. Испытания прошли в Бенгальском заливе, сообщает Dambiev.

Одной версией российско-индийской сверхзвуковой ракеты отстрелялся истребитель Су-30МКИ по списанному кораблю ВМС Индии, а вторую выпустил эсминец проекта 15 D 61 Delhi из модернизированной модульной пусковой установки. Пуск был произведен впервые.

BrahMos - российско-индийская сверхзвуковая противокорабельная ракета. Она способна развивать скорость от 2,5 до 2,8 Маха. Может запускаться с подводных лодок, кораблей, береговых установок и самолетов.


Светлана Цыганкова

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Страны
Индия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
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