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ЦАМТО

Великобритания намерена поставить ВС Украины ЗРК "Старстрик"

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ПЗРК Starstreak
ПЗРК Starstreak.
Источник изображения: © AFP 2022 / CARL COURT

ЦАМТО, 20 апреля. По информации британских СМИ, Великобритания передаст Украине бронированные самоходные пусковые установки ЗРК ближнего действия "Старстрик".

Как заявлено, ЗРК должны обеспечить защиту подразделений ВС Украины от действующих на малых высотах самолетов и вертолетов ВС РФ.

По данным The Sun, две недели назад Минобороны Великобритании продемонстрировало применение ЗРК представителям ВС Украины в Солсбери-Плейн. Решение о поставке может быть принято в ближайшее время, после чего 13-тонные пусковые установки будут загружены на самолеты ВТА С-17 "Глоубмастер-3" и доставлены на Украину в течение нескольких дней.

ЗРК "Старстрик" представляет собой размещенную на гусеничном самоходном шасси бронемашины FV433 "Стормер" турель с восемью направляющими с готовыми к пуску ЗУР. Еще до 12 ракет могут находиться внутри корпуса. Для обнаружения и сопровождение целей в любое время суток используется пассивная система обнаружения с дневной и тепловизионной камерами. Расчет комплекса – три человека (водитель, командир и оператор).

Боевая масса машины – 13,5 т, максимальную скорость при движении по шоссе – до 80 км/ч, запас хода – 600 км. 14-кг ракета "Старстрик" оснащена твердотопливным стартовым ускорителем, двухступенчатым маршевым твердотопливным двигателем и оригинальной БЧ с тремя стреловидными поражающими элементами индивидуального наведения с собственной осколочно-фугасной боевой частью. Ракета способна развивать скорость до 3М, поражать цели на дальностях 1,5-7 км и высотах до 5 км. Наведение осуществляется по лазерному лучу.

Как заявил бывший командующий британскими войсками в Афганистане полковник Ричард Кемп, комбинация "Стормер"/"Старстрик" значительно усилит боеспособность ВС Украины.

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Страны
Афганистан
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
C-17
Компании
Минoбороны РФ
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