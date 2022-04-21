Войти
Военное обозрение

Норвегия поставила на Украину снятые с вооружения зенитные комплексы Mistral

143
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Норвегия присоединилась к странам, обеспечивающим Украину зенитными комплексами, Министерство обороны страны отправило Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Mistral.

Еще в конце марта этого года президент Украины Зеленский обратился к правительству Норвегии с просьбой предоставить Киеву передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты Harpoon. Кроме всего этого он попросил артиллерийские системы и средства поражения бронетехники, т.е. противотанковые комплексы.

В ответ на просьбу Норвегия отправила на Украину 2 тысячи противотанковых гранатометов M72, а также какое-то количество защитной амуниции. Теперь очередь дошла и до зенитных комплексов, но вместо требуемых ЗРК NASAMS, норвежские военные направили на Украину ПЗРК Mistral в количестве 100 единиц. Как говорится в сообщении Минобороны Норвегии, это оружие норвежская армия сняла с вооружения и больше не будет использовать, но это по-прежнему "современное и эффективное оружие", которое принесет Украине большую пользу.

ПЗРК "Мистраль" - разработанный французами комплекс противовоздушной обороны ближнего действия, предназначенный для поражения воздушных целей на высоте до 3 км. Принят на вооружение французской армии в 1987 году в базовой версии. Далее появились модернизированные варианты Mistral 2 и Mistral 3. В отличие от первой и второй модификаций, ракеты Mistral 3 способны поражать не только низколетящие цели, но и надводные скоростные. Обладает высокой устойчивостью к пассивным и активным электронным помехам, может применяться в любое время суток и при любой погоде.

ТТХ: длина ракеты - 1,8 м, масса - 19 кг, из них 3 кг приходится на боевую часть. Боевая часть осколочная с готовыми (приблизительно 1800 шт.) осколками сферической формы из вольфрамового сплава. Масса пусковой установки - 24 кг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
M72 LAW
NASAMS
Похожие новости
30.06.2021
Игры в танчики
10.03.2021
Ставка на авиацию
13.09.2017
Дальнобойный нейтралитет
29.03.2017
Натовская массовка
22.12.2011
Фото сирийского «Бук-М2Э»
21.04.2010
Зенитные ракетные системы: ситуация на мировом рынке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 03:58
  • 1
Точную стрельбу БМП-3 по огневым точкам "Азовстали" показали на видео
  • 21.04 03:38
  • 1
Сделано в России: топ-10 от «Росэлектроники»
  • 21.04 03:00
  • 1
Британский генерал признал: НАТО к войне с Россией не готова
  • 21.04 02:24
  • 3
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 21.04 02:12
  • 3
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 21.04 02:04
  • 2
Google открыл свободный доступ к спутниковым снимкам высокого разрешения российских военных объектов
  • 21.04 01:57
  • 50
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.04 01:19
  • 23832
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 00:19
  • 23
Турция загнала Запад в угол. Ему придется подчиниться ей
  • 20.04 22:49
  • 3
Военный эксперт Сивков назвал "Посейдон" и "Сармат" мегаоружием для уничтожения США и НАТО
  • 20.04 17:05
  • 21
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 20.04 14:56
  • 1
Профессия «аэроинженер»: магистратура со стипендией от МФТИ
  • 20.04 13:50
  • 2
Экс-пилот назвал альтернативу иностранным самолетам в России
  • 20.04 12:52
  • 1
Нигерии разрешили купить вертолёты AH-1Z Viper
  • 20.04 11:06
  • 1
Посол Украины признался в причастности к торговле оружием