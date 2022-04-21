Норвегия поставила на Украину снятые с вооружения зенитные комплексы Mistral

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Норвегия присоединилась к странам, обеспечивающим Украину зенитными комплексами, Министерство обороны страны отправило Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Mistral.

Еще в конце марта этого года президент Украины Зеленский обратился к правительству Норвегии с просьбой предоставить Киеву передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты Harpoon. Кроме всего этого он попросил артиллерийские системы и средства поражения бронетехники, т.е. противотанковые комплексы.

В ответ на просьбу Норвегия отправила на Украину 2 тысячи противотанковых гранатометов M72, а также какое-то количество защитной амуниции. Теперь очередь дошла и до зенитных комплексов, но вместо требуемых ЗРК NASAMS, норвежские военные направили на Украину ПЗРК Mistral в количестве 100 единиц. Как говорится в сообщении Минобороны Норвегии, это оружие норвежская армия сняла с вооружения и больше не будет использовать, но это по-прежнему "современное и эффективное оружие", которое принесет Украине большую пользу.

ПЗРК "Мистраль" - разработанный французами комплекс противовоздушной обороны ближнего действия, предназначенный для поражения воздушных целей на высоте до 3 км. Принят на вооружение французской армии в 1987 году в базовой версии. Далее появились модернизированные варианты Mistral 2 и Mistral 3. В отличие от первой и второй модификаций, ракеты Mistral 3 способны поражать не только низколетящие цели, но и надводные скоростные. Обладает высокой устойчивостью к пассивным и активным электронным помехам, может применяться в любое время суток и при любой погоде.

ТТХ: длина ракеты - 1,8 м, масса - 19 кг, из них 3 кг приходится на боевую часть. Боевая часть осколочная с готовыми (приблизительно 1800 шт.) осколками сферической формы из вольфрамового сплава. Масса пусковой установки - 24 кг.