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Российская газета

Китайские аналоги "Кинжала" и "Циркона" показали на видео

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Источник изображения: rg.ru


Командование ВМС Китая впервые опубликовало кадры запуска эсминцем Type 055 новой гиперзвуковой крылатой ракеты.

Испытания противокорабельной ракеты YJ-XX НОАК начала в 2019 году. Боеприпас имеет дальность порядка тысячи километров, скорость около пяти Махов и предназначен для поражения крупных надводных целей. По заявлению разработчиков, ракета способна преодолевать американскую ПРО Aegis. Носителем YJ-XX являются фрегаты проекта 055.

Практически одновременно в Сети появилось видео китайского стратегического ракетоносца H-6N с подвешенной баллистической ракетой воздушного базирования DF-21D.

"Привет ВМС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе от китайского "Кинжала", - прокомментировал опубликовавший видео Dambiev.

США считают DF-21D самой серьезной угрозой своему флоту. Это первая баллистическая ракета, способная поражать авианосные группировки в движении. Наводится ракета по командам разведывательных спутников и способна нести как ядерные боеголовки, так и гиперзвуковой маневрирующий блок.




Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
DF-21
J-XX
Иджис
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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