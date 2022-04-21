Китайские аналоги "Кинжала" и "Циркона" показали на видео

Командование ВМС Китая впервые опубликовало кадры запуска эсминцем Type 055 новой гиперзвуковой крылатой ракеты.

Испытания противокорабельной ракеты YJ-XX НОАК начала в 2019 году. Боеприпас имеет дальность порядка тысячи километров, скорость около пяти Махов и предназначен для поражения крупных надводных целей. По заявлению разработчиков, ракета способна преодолевать американскую ПРО Aegis. Носителем YJ-XX являются фрегаты проекта 055.

Практически одновременно в Сети появилось видео китайского стратегического ракетоносца H-6N с подвешенной баллистической ракетой воздушного базирования DF-21D.

"Привет ВМС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе от китайского "Кинжала", - прокомментировал опубликовавший видео Dambiev.

США считают DF-21D самой серьезной угрозой своему флоту. Это первая баллистическая ракета, способная поражать авианосные группировки в движении. Наводится ракета по командам разведывательных спутников и способна нести как ядерные боеголовки, так и гиперзвуковой маневрирующий блок.

Антон Валагин