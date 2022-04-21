Индийский генерал Сехгал: Российское оружие гораздо надежнее западного

Российское оружие превосходит западное простотой, надежностью и ценой. К тому же во многих странах к нему привыкли.

- Факт в том, что наши войска привыкли к российским системам вооружения. Они намного дешевле, чем эквивалентный вариант из западного мира. Российское оружие гораздо надежнее и не выходит из строя в последнюю минуту. Западное оружие является слишком сложным и часто подводит нас, и Индия уверенно эксплуатирует российское оружие в течение последних шести десятилетий, - рассказал в интервью РИА Новости генерал-майор индийской армии в отставке П.К. Сехгал.

Согласно данным Стокгольмского института проблем мира (SIPRI) в 2017-2021 годах Индия тратила на приобретение российского оружия почти половину своего оборонного бюджета. Но это меньше, чем раньше: с 2012 по 2016 год доля России в индийских военных закупках доходила до 69 процентов.

Самой дорогостоящим приобретением последнего времени стала зенитная система С-400. Заказанные пять полковых комплектов обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов. Также Индия располагает самым большим в мире парком истребителей Су-30МКИ (242 единицы) и танков Т-90 (1100 машин).

Антон Валагин