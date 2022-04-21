Войти
Lenta.ru

Российская замена МКС получит центрифугу

196
0
0
Наземный исследовательский комплекс SIRIUS на базе Института медико-биологических проблем РАН в Москве
Наземный исследовательский комплекс SIRIUS на базе Института медико-биологических проблем РАН в Москве.
Источник изображения: © Антон Кузнецов/ТАСС

Российская орбитальная служебная станция (РОСС), которая в перспективе заменит России Международную космическую станцию (МКС), может получить центрифугу короткого радиуса. Об этом «Российской газете» сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН), академик Олег Орлов.

По его словам, центрифуга, работы над которой ведутся совместно с Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия», поможет восстанавливать работу различных физиологических систем космонавтов, в частности, кровообращения.

«Мы вместе с коллегами из РКК "Энергия" подготовили обоснование создания бортовой центрифуги в составе перспективного модуля Российской орбитальной служебной станции. Это предложение утверждено», — сказал академик.

Орлов добавил, что важной задачей является создание стенда для центрифуги на орбите. «Так, подготовительные расчеты обоснования такой конструкции раньше предпринимались для МКС кооперацией участников американского сегмента. Однако были приостановлены из-за высоких рисков динамического воздействия стенда на всю станцию», — уточнил директор института.

В апреле ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил, что работа МКС в случае ухода из проекта России станет невозможна.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ИКИ РАН
Проекты
МКС
Похожие новости
19.04.2022
В РАН оценили возможность существования МКС без России
23.02.2022
«Солнечный парус» с другой стороны
05.10.2021
Российский сегмент МКС лишился одного стыковочного узла из-за трещин в модуле "Звезда"
17.11.2016
Россия сохраняет масштабные планы на космос
01.10.2015
РФ вместе с Европой, США и Японией до 2025 года изучат Меркурий и Марс
23.07.2014
«Не очень верю в то, что люди смогут далеко летать в космос»
04.10.2011
Китай успешно повторяет чужой опыт по освоению околоземного пространства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 03:58
  • 1
Точную стрельбу БМП-3 по огневым точкам "Азовстали" показали на видео
  • 21.04 03:38
  • 1
Сделано в России: топ-10 от «Росэлектроники»
  • 21.04 03:00
  • 1
Британский генерал признал: НАТО к войне с Россией не готова
  • 21.04 02:24
  • 3
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 21.04 02:12
  • 3
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 21.04 02:04
  • 2
Google открыл свободный доступ к спутниковым снимкам высокого разрешения российских военных объектов
  • 21.04 01:57
  • 50
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.04 01:19
  • 23832
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 00:19
  • 23
Турция загнала Запад в угол. Ему придется подчиниться ей
  • 20.04 22:49
  • 3
Военный эксперт Сивков назвал "Посейдон" и "Сармат" мегаоружием для уничтожения США и НАТО
  • 20.04 17:05
  • 21
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 20.04 14:56
  • 1
Профессия «аэроинженер»: магистратура со стипендией от МФТИ
  • 20.04 13:50
  • 2
Экс-пилот назвал альтернативу иностранным самолетам в России
  • 20.04 12:52
  • 1
Нигерии разрешили купить вертолёты AH-1Z Viper
  • 20.04 11:06
  • 1
Посол Украины признался в причастности к торговле оружием