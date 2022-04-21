США признались: они не знают, как используется их оружие на Украине

Что происходит с оружием, отправленным в Украину? США на самом деле не знают

Америка не скупится на помощь Украине и щедро поставляет ей вооружение. Как сообщает CNN, администрация Байдена учитывает риск того, что оружие может рано или поздно оказаться в "неожиданных местах". Эксперты не исключают, что оно может попасть на черный рынок.

Наташа Бертран

Вашингтон — Как сообщают источники в интервью CNN, у США есть немного способов отследить значительные поставки противотанкового, зенитного и другого вооружения, которые они отправляют через границу на Украину. Этот недостаток информации во многом связан с отсутствием американских войск в зоне боевых действий в стране — и возможность легко перемещать многие небольшие системы, которые сейчас в большом количестве поступают через границу.

Это сознательный риск, на который готова пойти администрация Байдена.

США считают, что в ближайшей перспективе передача вооружений на сотни миллионов долларов является жизненно важной для обеспечения способности украинцев противодействовать специальной военной операции, проводимой Москвой. Высокопоставленный представитель министерства обороны заявил во вторник, что это "безусловно, крупнейшая за последнее время поставка стране-партнеру, находящейся в условиях конфликта". Но риск, как говорят действующие официальные лица США, так и военные аналитики, заключается в том, что в отдаленной перспективе часть этого оружия может оказаться в руках других военных и членов боевых формирований, вооружать которых США не собирались.

"У нас есть достоверная информация на короткое время, но когда оно попадает в туман конфликта, у нас ее практически нет, — сказал один источник, знакомый с разведданными США. — Оно падает в большую черную дыру, и через короткий промежуток времени вы не имеете почти никакого представления о том, где оно".

По словам представителя министерства обороны, принимая решение об отправке на Украину оружия и военной техники на миллиарды долларов, администрация Байдена учла риск того, что некоторые отправленные партии могут рано или поздно оказаться в неожиданных местах.

Но сейчас, по словам чиновника, администрация считает, что невыполнение задачи по вооружению Украины в достаточной степени представляет большой риск.

Поскольку в зоне боевых действий американских войск нет, США и НАТО во многом полагаются на информацию, предоставляемую правительством Украины. В неофициальных беседах официальные лица признают, что у Украины есть стимул предоставлять только ту информацию, которая подкрепит их аргументы в пользу предоставления дополнительной помощи, большего количества оружия и большей дипломатической поддержки.

"Это специальная военная операция, и все, что украинцы делают и говорят публично, направлено на то, чтобы помочь им <…>. Каждое публичное заявление — это информационная операция, каждое интервью, каждое выступление Зеленского в эфире является информационной операцией", — сказал другой источник, знакомый с западными разведданными. — Но в любом случае это не значит, что, делая это, они поступают неправильно".

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В том, что касается украинских сил и средств, чиновники признают, что у Запада, включая США, есть некоторые пробелы в информации.

По словам двух источников, знакомых с американскими и западными разведданными, оценки потерь вооруженных сил Украины, которые предлагают западные специалисты, тоже весьма неопределенные.

"Трудно отслеживать и вести учет, когда в зоне боевых действий никого нет", — сказал один источник, знакомый с разведданными.

Вопросы визуального контроля

Администрация Байдена и страны НАТО заявляют, что они предоставляют Украине оружие, основываясь на том, что говорят в ВСУ о своих потребностях, будь то переносные системы, такие как противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin) и ПЗРК "Стингер" (Stinger), или предоставленный Словакией ЗРК С-300, который был отправлен на Украину на прошлой неделе.

Естественно, отслеживать "Джавелины" и "Стингеры", винтовки и боеприпасы труднее, чем более крупные системы, такие как С-300, которые были отправлены по железной дороге. Источники, знакомые с этим вопросом, говорят, что, хотя у "Джавелинов" есть серийные номера, отследить их передачу и использование в режиме реального времени практически невозможно.

На прошлой неделе США согласились предоставить Киеву те виды мощного вооружения, поставку которых несколькими неделями ранее некоторые чиновники администрации Байдена сочли слишком большим риском эскалации. Речь в частности идет об 11 вертолетах Ми-17, 18 155-миллиметровых гаубицах и 300 дополнительных барражирующих боеприпасов, дронов-камикадзе "Свитчблейд" (Switchblade). Но большая часть этой поставленной техники еще не введена в эксплуатацию, а "Свитчблейды" представляют собой дроны одноразового использования, которые, вероятно, также будет трудно отследить постфактум.

"Я не могу сказать вам, где они находятся на Украине, и используют ли их украинцы в данный момент, — заявил журналистам на прошлой неделе высокопоставленный представитель министерства обороны. — Они не сообщают нам о каждом выпущенном снаряде и о том, кто и когда вел стрельбу. Возможно, мы никогда точно не узнаем, в какой степени они использовали „Свитчблейды”".

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби (John Kirby), министерство обороны не отмечает оружие, которое оно отправляет для конкретных боевых подразделений.

По словам Кирби, грузовики с оружием, предоставленным министерством обороны США, принимают представители ВСУ (главным образом в Польше), и затем ввозят на Украину, "после чего украинцы сами решают, куда их направлять и как распределять внутри своей страны".

Источник в Конгрессе отметил, что, хотя в районах боевых действий на Украине американских войск нет, у США есть инструменты, позволяющие узнать, что там происходит, помимо того, что говорят украинцы. Он отметил, что США широко используют спутниковые снимки, и что украинские и российские военные, похоже, используют коммерческие системы связи.

Другой источник в Конгрессе сказал, что американские военные считают информацию, которую они получают из Украины, в целом надежной, потому что США уже восемь лет обучают и оснащают украинских военнослужащих, установив с ними тесные отношения. Но это не означает, что нет каких-то "слепых зон", сказал источник, например, по таким вопросам, как состояние боевой готовности украинских ЗРК С-300.

Джордан Коэн (Jordan Cohen), аналитик по вопросам обороны и внешней политики института Катона, специализирующийся на вопросах продажи оружия, сказал, что самая большая опасность, связанная с потоком оружия, направляемого в Украину, заключается в том, что с ним произойдет, когда специальная военная операция закончится или перейдет в состояние какой-то затянувшейся тупиковой ситуации.

Такой риск является одним из вопросов, которые всегда обсуждаются при рассмотрении вопроса об отправке оружия за границу. На протяжении десятилетий США отправляли оружие в Афганистан, сначала для вооружения моджахедов в их борьбе против советской армии, затем для вооружения афганских вооруженных сил в их борьбе против "Талибана"*.

Как неизбежное следствие, некоторые виды оружия оказались на черном рынке, включая "Стингеры", такие же, которые США сейчас предоставляют Украине.

США, как известно, приложили все усилия, чтобы вернуть "Стингеры" после войны СССР в Афганистане. Все комплексы найти не удалось, и когда в 2001 году США сами вторглись в Афганистан, некоторые представители властей опасались, что талибы могут использовать их против американцев.

Другие виды оружия в конечном итоге оказались на вооружении противников США. Многое из того, что Штаты оставили для помощи афганским вооруженным силам, стало частью арсенала талибов после краха афганского правительства и вооруженных сил.

Эта проблема возникла не только в Афганистане. Оружие, проданное Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, попало в руки боевиков, связанных с "Аль-Каидой"** и Ираном.

Представитель министерства обороны признал, что существует опасность развития аналогичного сценария и на Украине. В 2020 году генеральный инспектор министерства обороны США опубликовал доклад, в котором выразил обеспокоенность по поводу мониторинга конечного использования оружия, отправляемого на Украину.

Но, учитывая почти нескончаемые краткосрочные потребности украинских вооруженных сил в большем количестве оружия и боеприпасов, долгосрочный риск попадания оружия на черный рынок или в чужие руки был признан допустимым, сказал чиновник.

"Это может стать проблемой через десять лет, но это не значит, что мы не должны об этом думать, — сказал Коэн, аналитик из Института Катона. — Более 50 миллионов единиц боеприпасов — <…> со временем они будут использованы не по назначению, намеренно или нет".

Российская угроза

Чиновников меньше беспокоит (во всяком случае, сейчас) то, что оружие попадет к русским.

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Публично Пентагон заявляет, что пока не наблюдает попыток России помешать поставкам оружия или уничтожить конвои с оружием, перемещающимся по территории Украины.

"Полеты в перевалочные пункты в регионе по-прежнему совершаются. И по-прежнему происходит наземное перемещение этих грузов по территории Украины. Каждый день на Украину поступает военная помощь, помощь в обеспечении безопасности, оружие, военная и вспомогательная техника", — заявил Кирби в четверг.

"Мы будем продолжать делать это настолько быстро, насколько это возможно и в тех объемах, в каких это возможно. Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток. И поэтому мы просто будем продолжать это делать, — добавил он. — Мы постоянно следим за ним (потоком оружия), отслеживаем, меняем его, адаптируем по мере необходимости".

Авторы: Кэти Бо Лиллис (Katie Bo Lillis), Джереми Херб (Jeremy Herb), Орен Либерман (Oren Liebermann)

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* — террористическая организация, запрещена в РФ. — Прим. ИноСМИ.

** — террористическая организация, запрещена в РФ. — Прим. ИноСМИ.