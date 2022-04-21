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Военное обозрение

ВМС США остановили программу создания беспилотного подводного аппарата Snakehead

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Источник изображения: topwar.ru

В недавно опубликованном бюджете ВМС США на 2023 год отсутствует статья финансирования нашумевшего проекта LDUUV по разработке беспилотного подводного аппарата большого водоизмещения Snakehead.

Несоосность проектирования и закупок Snakehead с интерфейсами размещения на подводных лодках привела к ограниченной доступности хост-платформ для проведения операций Snakehead

— весьма туманно объясняет свое решение представитель военного ведомства.

В связи с нарушениями в графике реализации проекта, возникли сложности интеграции беспилотной субмарины на корабль-носитель класса Virginia. По словам высокопоставленного чиновника ВМС Адама Аутлоу, работа над проектом велась без малого 14 лет. В 2021 году на перспективную разработку, которая на деле оказалось не совсем жизнеспособной, уже было потрачено 200 млн. долларов.

Остановка проекта сэкономит 186 миллионов долларов в 2023 году и еще 517 миллионов долларов в течение следующих пяти лет. Что, по мнению руководства ВМС, должно немного сгладить факт уже бесполезно потраченных денег налогоплательщиков.

В то же время, в ВМС утверждают, что отказ от проекта LDUUV не означает сворачивание других разработок автономных подводных субмарин разного класса и назначения. Как утверждают чиновники ВМС США, «отмена LDUUV — это потеря, но другие возможности уже на подходе».

Отмена программы вряд ли будет положительно принята в Конгрессе. Дело в том, что на ее разработку уже потрачены значительные средства налогоплательщиков. И теперь получается, что деньги, как говорится, растворились в воде, а вернее, под водой. Такое решение усиливает позиции парламентариев, которые утверждают, что инвестиции военно-морского флота в беспилотные технологии ставят телегу перед лошадью, или реальное исполнение перед самим дроном. Ведь нет никакой гарантии, что и остальные тестовые образцы подводных беспилотников так и не попадут в серийное производство.

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Страны
США
Проекты
Virginia АПЛ
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