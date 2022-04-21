Sig Sauer заключила контракт с армией США на поставку новейших штурмовых винтовок

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Недавно военное ведомство США заключило новый контракт с компанией Sig Sauer на поставку новейшего вооружения. Как известно, SIG Sauer GmbH — немецкая компания, производитель стрелкового оружия. Она входит в состав базирующегося в Швейцарии холдинга Lüke & Ortmeier Gruppe. В США действует филиал компании под названием SIG Sauer Inc.

На протяжении более чем 2 лет Пентагон анализировал и оценивал потребности в обновлении вооружения и прототипы компаний. В настоящее время Sig Sauer занимается изготовлением двух разных видов оружия: новой штурмовой винтовки, получившей название XM5 и призванной заменить M4A1, и новой автоматической винтовки XM250, заменяющей автоматическое оружие M249 Squad. Обе винтовки будут использовать общий 6,8-мм патрон.

Как утверждают в Пентагоне, обе новые винтовки позволят обеспечить повышение точности, дальности и летальности стрельбы. Они отличаются легкостью, стреляют более смертоносными боеприпасами, уменьшают отдачу, обладают улучшенными характеристиками ствола. Контракт также распространяется на аксессуары, запасные части и общую техническую поддержку со стороны компании-производителя.

Данная программа входит в число 35 приоритетных программ модернизации американских вооруженных сил. По словам начальника штаба армии генерала Джеймса Макконвилла, 24 программы выйдут на стадию прототипов к 2023 году.

Согласно Army Times, еще в 2019 году тогдашний начальник штаба армии генерал Марк Милли, который впоследствии возглавил Объединенный комитет начальников штабов ВС США, охарактеризовал новое оружие как способное пробить любой бронежилет, включая и любые запланированные бронежилеты противника, которые только планируется выпускать. При этом расстояние для гарантированного пробития не уточнил, но отметил, что новые винтовки способны работать на совершенно иных дистанциях, а их точность стрельбы якобы не имеет аналогов в мировом масштабе.