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Военное обозрение

Запад принял решение обеспечить украинскую армию артиллерией

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия получит артиллерию стандарта НАТО, поставки орудий обеспечат США, Великобритания и Канада. Как сообщается, решение об этом уже принято.

Во вторник состоялась совместная видеоконференция США, Канады, Франции, Германии, Польши, Японии, Италии, Еврокомиссии и НАТО, итогом которого стало принятое решение обеспечить украинскую армию каким-то количеством артиллерийских орудий. Инициатором поставок выступили Байден и Джонсон, Трюдо присоединился.

Какое количество артиллерии будет поставлено Киеву пока не известно, поставки должны будут начаться через "несколько дней". До этого в Вашингтоне заявляли о планах отправить на Украину 18 155-мм гаубиц и 40 тысяч снарядов к ним. Великобритания может поставить 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) AS-90 Braveheart, а вот про канадские орудия пока ничего не сообщается. Трюдо заявил, что на Украину будет отправлена "тяжелая артиллерия", а объявлено об этом будет позже.

Между тем США подставят Украине гораздо больше артиллерии, чем было объявлено ранее. Все дело в том, что накануне Байден подписал указ о выделении очередного пакета военной помощи Киеву на сумму 800 млн. долларов. В него также войдут артиллерийские установки, количество и тип пока не озвучены.

Мы продолжим предоставлять им (Украине - прим.) больше боеприпасов, поскольку мы будем оказывать им больше военной помощи

- заявил Байден.

Происходящее станет "артиллерийским" конфликтом, украинцам нужна помощь: еще больше артиллерии, и мы ее дадим им

- добавил Джонсон.

Британский премьер вообще предложил вчера поставить Киеву столько оружия, чтобы отбить у России желание вообще вторгаться на Украину. А немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить победы российской армии.

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