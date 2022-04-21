Минобороны показало кадры уничтожения пункта управления ВСУ «Краснополем»

Минобороны России 20 апреля показало кадры объективного контроля уничтожения разведанного пункта управления мотопехотного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Удар был нанесен высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» по объекту, расположенному в здании промышленной застройки.

«Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен. Наведение высокоточного оружия и контроль точности нанесения удара осуществлялись расчетом беспилотного летательного аппарата», — пояснили в Минобороны РФ.

Ранее в этот день ведомство показало кадры проведения военными ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса БРК «Бал» Каспийской флотилии тактической подготовки на полигоне в Дагестане. Военнослужащие выполнили упражнения стрельб из автомата Калашникова АК-74 по неподвижным мишеням, а также продемонстрировали навыки смены огневых позиций во время ведения боя.

15 апреля Минобороны РФ опубликовало кадры удара Военно-морского флота России по оборонному объекту в Киеве. В результате удара уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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