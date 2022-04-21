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Известия.ru

Минобороны показало кадры уничтожения пункта управления ВСУ «Краснополем»

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Минобороны России 20 апреля показало кадры объективного контроля уничтожения разведанного пункта управления мотопехотного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).


Удар был нанесен высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» по объекту, расположенному в здании промышленной застройки.

«Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен. Наведение высокоточного оружия и контроль точности нанесения удара осуществлялись расчетом беспилотного летательного аппарата», — пояснили в Минобороны РФ.

Ранее в этот день ведомство показало кадры проведения военными ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса БРК «Бал» Каспийской флотилии тактической подготовки на полигоне в Дагестане. Военнослужащие выполнили упражнения стрельб из автомата Калашникова АК-74 по неподвижным мишеням, а также продемонстрировали навыки смены огневых позиций во время ведения боя.

15 апреля Минобороны РФ опубликовало кадры удара Военно-морского флота России по оборонному объекту в Киеве. В результате удара уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.


24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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