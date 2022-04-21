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Известия.ru

Бывший глава ВДВ высказал мнение о следующем этапе спецоперации РФ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/IMAGO/Michalis Karagiannis

Освобождение Одессы должно стать следующим этапом спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом заявил бывший главком ВДВ России, глава Ассоциации Героев, генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с газетой «Аргументы и факты».

«Конечно, Мариуполь и некоторые другие укрепленные районы сдерживают подразделения. Как только разрубим этот гордиев узел, станет существенно легче, и тогда мы возьмемся за ту группировку, которая между Днепром и Изюмом уже, по существу, окружена и находится в котле. Одесса — следующая», — сказал он.

Шаманов пояснил, что на данный момент идет продвижение в районе Николаева, а Одесса остается заблокированной, но и «до нее очередь дойдет».

По словам генерала, цели первого этапа операции были достигнуты, в ходе первой фазы Вооруженные силы (ВС) РФ подавили украинские ПВО, нанесли урон военной инфраструктуре, а также «лишили страну централизованного государственного и военного управления».

Он отметил, что российские войска пытались избежать гибели мирных жителей, поэтому было некоторое замедление возле Мариуполя и Волновахи.

«Сегодня затруднения эти в значительной мере преодолены, но есть другой момент — коммуникации усложняются, пути подвоза удлиняются, и у нас теперь возникает вопрос заполнения пространства за ушедшими вперед войсками», — отметил Шаманов.

Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе нее будут использоваться традиционные вооружения. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской Республик».


Тогда же военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил «Известиям», что российские военные уже перешли ко второй фазе специальной военной операции — масштабному наступлению для окончательного разгрома украинских войск в Донбассе и освобождения территорий ДНР и ЛНР. По его словам, важную роль в предстоящем наступлении сыграет подавляющая российская огневая мощь, а также тотальное превосходство в воздухе.

19 апреля о начале ВС РФ «битвы за Донбасс» заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил значительное скопление сил ВС РФ в районах Донбасса и давнюю подготовку к наступлению.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Шаманов Владимир
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