Олаф Шольц: возможности поставок оружия ВСУ из запасов бундесвера практически исчерпаны

Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине.

ЦАМТО, 20 апреля. Возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера почти исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны по этому вопросу.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран "Большой семерки" и ЕС.

"Вначале мы поставляли Украине оружие из наших запасов. Теперь приходится признать, что наши возможности достигли своих границ. Поэтому мы создаем специальный фонд, чтобы наша армия после многих лет экономии наконец была хорошо вооружена, и инвестируем масштабно в возможности бундесвера", – сказал он.

Канцлер отметил, что, помимо укрепления армии ФРГ, власти страны также "сделали возможным, чтобы Украина могла закупать продукцию военной промышленности в нашей стране".

"Мы попросили немецкую оборонную промышленность сообщить, какую продукцию можно в ближайшее время поставить. Украина сделала из этого списка свой выбор, а мы выделим необходимые финансовые средства", – цитирует "РИА Новости" О.Шольца.

По его словам, речь идет о противотанковом оружии, амуниции, средствах ПВО и тех средствах, которые "можно применять в артиллерийских дуэлях".