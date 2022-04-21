Войти
ЦАМТО

Олаф Шольц: возможности поставок оружия ВСУ из запасов бундесвера практически исчерпаны

191
0
0
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине.
Источник изображения: © REUTERS / John Macdougall/ Pool

ЦАМТО, 20 апреля. Возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера почти исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны по этому вопросу.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран "Большой семерки" и ЕС.

"Вначале мы поставляли Украине оружие из наших запасов. Теперь приходится признать, что наши возможности достигли своих границ. Поэтому мы создаем специальный фонд, чтобы наша армия после многих лет экономии наконец была хорошо вооружена, и инвестируем масштабно в возможности бундесвера", – сказал он.

Канцлер отметил, что, помимо укрепления армии ФРГ, власти страны также "сделали возможным, чтобы Украина могла закупать продукцию военной промышленности в нашей стране".

"Мы попросили немецкую оборонную промышленность сообщить, какую продукцию можно в ближайшее время поставить. Украина сделала из этого списка свой выбор, а мы выделим необходимые финансовые средства", – цитирует "РИА Новости" О.Шольца.

По его словам, речь идет о противотанковом оружии, амуниции, средствах ПВО и тех средствах, которые "можно применять в артиллерийских дуэлях".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
07.01.2022
Geopolitika.news (Хорватия): расширение НАТО на восток — «фатальная ошибка» США
26.11.2021
Поведение США подпитывает наглость Украины
18.11.2021
The Telegraph (Великобритания): Украине нужны не одеяла — ей нужно оружие
04.09.2017
Российская армия обречена быть сильной
27.06.2017
Частные армии желают узакониться
13.08.2014
Наш ответ Вашингтону
17.01.2011
Пакистан призывает Германию снять ограничения на экспорт вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 03:58
  • 1
Точную стрельбу БМП-3 по огневым точкам "Азовстали" показали на видео
  • 21.04 03:38
  • 1
Сделано в России: топ-10 от «Росэлектроники»
  • 21.04 03:00
  • 1
Британский генерал признал: НАТО к войне с Россией не готова
  • 21.04 02:24
  • 3
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 21.04 02:12
  • 3
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 21.04 02:04
  • 2
Google открыл свободный доступ к спутниковым снимкам высокого разрешения российских военных объектов
  • 21.04 01:57
  • 50
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.04 01:19
  • 23832
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 00:19
  • 23
Турция загнала Запад в угол. Ему придется подчиниться ей
  • 20.04 22:49
  • 3
Военный эксперт Сивков назвал "Посейдон" и "Сармат" мегаоружием для уничтожения США и НАТО
  • 20.04 17:05
  • 21
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 20.04 14:56
  • 1
Профессия «аэроинженер»: магистратура со стипендией от МФТИ
  • 20.04 13:50
  • 2
Экс-пилот назвал альтернативу иностранным самолетам в России
  • 20.04 12:52
  • 1
Нигерии разрешили купить вертолёты AH-1Z Viper
  • 20.04 11:06
  • 1
Посол Украины признался в причастности к торговле оружием