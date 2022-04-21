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ЦАМТО

Минобороны Чехии: чешские фирмы будут ремонтировать поврежденную украинскую военную технику

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Т-64БВ образца 2022 года
Т-64БВ образца 2022 года.
Источник изображения: ukroboronprom

ЦАМТО, 20 апреля. На чешских оборонных предприятиях будет ремонтироваться поврежденная военная техника украинских войск. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила пресс-секретарь Минобороны Чехии Яна Цехмайстерова.

"Чешские фирмы будут заниматься ремонтом поврежденной украинской военной техники. Первым контрактом будет ремонт танков Т-64, которым займутся предприятия компании Czechoslovak Group. В последующем речь могла бы идти о ремонте бронемашин типов БРД и БРДМ, которым могли бы заняться и иные чешские фирмы", – цитирует "РИА Новости" Я.Цехмайстерову.

Ранее глава Минобороны Яна Чернохова сообщила, что Чехия стала первой страной, к которой официально обратились власти Украины с просьбой о сотрудничестве в ремонте поврежденной во время военных действий украинской техники.

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Страны
Украина
Чехия
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