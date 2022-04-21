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ЦАМТО

Премьер Нидерландов Марк Рютте рассматривает поставку Украине тяжелого вооружения

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Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды
Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды.
Источник изображения: © AFP 2018 / ANP/Robin van Lonkhuijsen

ЦАМТО, 20 апреля. Нидерланды вместе с союзниками рассматривают возможность поставки Украине дополнительного тяжелого вооружения.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 19 апреля премьер-министр страны Марк Рютте.

"В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским я и министр обороны (Кайса Оллонгрен) выразили ему нашу поддержку... Вместе с союзниками мы рассматриваем поставку дополнительного тяжелого вооружения", – написал М.Рютте в своем аккаунте в Twitter.

Касаясь конкретно Нидерландов, министр обороны заявил, что страны намерена поставлять Украине бронетранспортеры.

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Страны
Нидерланды
Украина
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