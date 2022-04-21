МНО Литвы намерено закупить вторую партию ББМ "Боксер"

ЦАМТО, 20 апреля. Министерство национальной обороны Литвы приступило к активной фазе переговоров по закупке второй партии боевых бронированных машин "Боксер".

Как сообщило 19 апреля МНО Литвы, делегация во главе с заместителем министра национальной обороны Вилюсом Семежаем в Мюнхене провела переговоры с представителями Организации по сотрудничеству в области вооружений OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) и совместного предприятия ARTEC, сформированного Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, по вопросу продолжения поставок ББМ "Боксер".

Подготовка к переговорам началась в январе этого года. В ходе последней встречи стороны обсуждали конкретные параметры дополнительного соглашения, включая количество закупаемых машин, их стоимость и условия поставки. МНО Литвы считает, что закупка ББМ, уже имеющихся на вооружении, является рациональным решением и позволит эффективно использовать ресурсы, выделяемые на национальную оборону.

По словам замминистра, контракт на поставку новой партии бронемашин может быть подписан уже летом. Боевые возможности ВС Литвы предполагается усилить, закупив более 120 бронемашин. Они будут поставляться как вооруженными 30-мм пушкой, так и 12,7-мм пулеметом.

В случае подписания контракта, поставки новых БМП "Боксер" (в адаптированной версии "Вилкас") должны начаться в конце 2023 года – начале 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, 22 августа 2016 года командование ВС Литвы через Организацию по сотрудничеству в области вооружений OCCAR заключило с совместным предприятием ARTEC, сформированным Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, контракт на поставку 88 многоцелевых ББМ "Боксер" с колесной формулой 8х8 в адаптированной версии, трех учебных машин, а также сопутствующих услуг и оборудования. Стоимость контракта составила 385,6 млн. евро (437 млн. долл.). Поставка боевых машин была спланирован на период 2019-2021 гг.

Новыми ББМ должны быть оснащены механизированный батальон им. Великого князя Альгирдаса и уланский мотопехотный батальон имени Великой княгини Бируте механизированной бригады "Железный волк".

Планировалось, что первые серийные ББМ будут переданы СВ Литвы в марте 2019 года, но техника была доставлена только 25 июня того же года. Первая пара ББМ была официально принята на вооружение СВ Литвы 9 июля 2019 года.

Количество переданных на текущий момент ББМ не раскрывается.

Адаптированная под требования ВС Литвы бронемашина "Вилкас" (IFV Vilkas) вооружена ДУМВ "Самсон" Mk.2 израильской компании Rafael Advanced Defense Systems с 30-мм автоматической пушкой MK-44S, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой с двумя ПТУР "Спайк-LR".