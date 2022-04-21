Новая парашютная система бундесвера.

При участии Агентства НАТО по поддержке и закупок (NSPA) французская компания Safran Electronics & Defense заключила договоры на поставку новых парашютных систем для бундесвера. Как объявило Федеральное ведомство по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера (BAAINBw), поставка 1662 основных и 1162 запасных парашютов, согласованная в контрактах 2021 год, начнется с текущего 2022 года. Закупка второй партии намечена на 2023 год. По сообщению BAAINBw, помимо поставки самих парашютов, контракт включает обучение в форме первоначального инструктажа со стороны производителя и поставку соответствующих запасных частей.

Указанные договоры должны покрыть общие потребности бундесвера в 4336 основных и 3090 запасных парашютных систем. В предложении на сумму 25 млн. евро от июня 2021 года для обоих лотов общая потребность ВС Германии оценивается в 57,1 млн. евро.

Согласно BAAINBw, с внедрением современной и более мощной автоматической парашютной системы "Ensemble de Parachutage du Combattant" (EPC, вариант перевода – «Парашютная система бойца») принятые на вооружение в 1957 году и использовавшиеся практически без изменений парашюты T-10/T-10R будет последовательно заменены.

Основными преимуществами новой парашютной системы по сравнению с ранее использовавшейся называются лучшее маятниковое поведение, меньшая, несмотря на более высокую нагрузку, скорость снижения и лучшая управляемость. По утверждению представителя BAAINBw и руководителя проекта Дирка МАЯ (Dirk May), характеристики EPC значительно снижают риск получения травм военнослужащими.

По данным BAAINBw, в начале 2020 года Бельгия, Германия и Нидерланды пришли к совместному решению о закупке современной автоматической парашютной системы. Считается, что EPC позволит повысить оперативную совместимость воздушно-десантных войск на этапах боевой подготовки, при проведении учений и в ходе развертываний. Кроме того, она призвана повысить функциональную безопасность при приведении маловысотных массовых прыжков в соответствие с современными требованиями.

Согласно прошлогодним финансовым планам, поставки первой партии должны завершиться к 2026 году. По мнению экспертов, процесс можно ускорить за счет привлечения средств специального фонда в 100 млрд. евро и увеличения оборонного бюджета – как только будут приняты соответствующие законы.

По материалам ресурса esut.de